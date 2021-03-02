В районах Архангельской области стартовал киномарафон Arctic open

В районах Архангельской области начался киномарафон Arctic open, продолжающий одноименный фестиваль арктических фильмов.

Как рассказали организаторы, показы будут проходить в киноклубах, домах культуры, музеях, молодежных и социальных центрах разных уголков Поморья до 30 мая. Программа нового киномарафона отличается от предыдущих. Раньше в нее входили фестивальные работы, а в этом году составлена независимая программа фильмов. В их числе - несколько документальных картин об Архангельской области, снятых местными режиссерами. А в апреле кинозалы региона будут показывать якутское кино, полюбившееся зрителям и увенчанное фестивальными наградами.

Цель киномарафона - не просто показать фильм, а объединить зрителей и организовать дискуссию, отмечает директор кинофестиваля Arctic open Тамара Статикова. Показы уже прошли на нескольких площадках Архангельска. Так, в одном из городских кафе открылся киноклуб, который стал центром притяжения для ценителей авторских фильмов. После просмотра работы Виктора Татарского "Чужая жизнь" зрители пообщались с режиссером в режиме онлайн и обсудили поднятые в картине вопросы с архангельским психологом Ольгой Бобрецовой.

- Киномарафон - это альтернативная форма проката авторского кино, которое по тем или иным причинам не доходит до массового зрителя, - отмечает Тамара Статикова. - Но зачастую именно эти фильмы говорят с человеком о нем самом, поднимают актуальные, социальные и нравственные проблемы. Хотелось бы, чтобы в Архангельской области развивалась система кинообъединений, а мы будем стараться предоставлять качественный разножанровый контент.

С программой киномарафона можно познакомиться по ссылке. "Российская газета" является информационным партнером Arctic open.