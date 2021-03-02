В Санкт-Петербурге создали онлайн-порталы для развития медицинского туризма

Медицинскому туризму в Северной столице предстоит бурное развитие. Это показали первые дни работы онлайн-акселератора медицинского и оздоровительного туризма для клиник и санаториев. А для пациентов запущен другой портал - для подбора услуг, заказа билетов и всего, что необходимо для поездки.

Онлайн-акселератор - это программа ускоренной подготовки медицинских организаций и санаториев к работе на международном рынке. Программа разработана с привлечением экспертов международного уровня из России, Европы и Америки. Специалистов здравниц научат, как вести поиск клиентов, формировать предложения, определять те направления, которые особенно востребованы на рынке медуслуг и в каких именно странах. Всю работу с зарубежными клиентами проведут с учетом международных стандартов, сообщила "РГ" Наталья Юдина, советник гендиректора агентства медицинского туризма.

Главная задача - сделать потоки туристов управляемыми и масштабными. Также создан портал для потенциальных пациентов (россиян и иностранцев) петербургских клиник и санаториев. На нем представлены медучреждения и услуги, а также есть возможность бронирования отелей, заказа билетов, трансфера, страховок. В общем, есть все, чтобы спокойно организовать поездку с медицинским уклоном "под ключ".

Медицинский туризм в Петербурге не пережил такого спада, как традиционные путешествия. Сравнительные показатели 2019 и 2020 годов говорят: если поток иностранцев, желающих посмотреть на красоты города упал на 70 процентов, то число граждан других стран, рассматривающих Петербург как город, в котором можно пройти лечение, снизился менее чем на 25 процентов. В 2019 году в Северной столице лечилось более 96 тысяч человек. Что касается 2021 года, то многое будет зависеть от графика открытия границ и возобновления воздушного и наземного сообщения.

Если смотреть данные прошлого года, то приоритетными направлениями в медтуризме, как пояснила исполнительный директор Ассоциации агентств медицинского туризма Алла Резина, остались кардиология, травматология, ортопедия, офтальмология, гинекология, педиатрия. То есть те, которые пользовались большим спросом и до пандемии.

Увеличился спрос на услугу получения "второго мнения". Правда, сократилось число желающих сделать комплексную диагностику организма. А со второй половины 2020 года пошел устойчивый спрос на принципиально новую услугу - реабилитацию после перенесенного коронавируса. Сейчас многие санаторно-курортные организации имеют подобные программы.

Иностранцы чаще всего ездят в Россию на лечение к кардиологам, травматологам, ортопедам, офтальмологам, гинекологам и педиатрам

Как уточнили "РГ" в комитете по развитию туризма, есть 7-, 10-, 15-дневные программы по реабилитации. Причем они разные - в зависимости от того, какие системы организма пациента пострадали больше всего.

Очень востребованы программы, предусматривающие оздоровление легких, в том числе насыщение их кислородом. Нужно отметить, что санаторно-курортный комплекс Петербурга - единственный в мире оздоровительный кластер, который находится в северных широтах. Ожидается, что медицинский туризм в этом году вырастет на 20 процентов и выше.