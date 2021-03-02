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02.03.2021 20:37
Рубрика: Экономика

Тульские кирпичи для Детинца

В Великом Новгороде начинается реставрация стен кремля
Текст: Евгения Цинклер ("Российская газета", Великий Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8395)
Детинец - так называют кремль Великого Новгорода - будет обновлен. Стартуют работы по его масштабной реставрации. Главная задача - восстановление древних стен на площади около восьми тысяч квадратных метров и гидроизоляция боевого хода.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В мае 2020 года возле Водяных ворот кремля обрушился фрагмент участка крепостной стены. Причиной стало намокание кладки. Минувшей осенью Министерство культуры РФ и Новгородский музей-заповедник подписали соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в размере 416,9 миллиона рублей. Средства предназначены для ремонта инженерных сетей, реставрации боевого хода и внутренних стен кремля (внешний периметр был отреставрирован в 2016-2017 годах).

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Сейчас кипит работа по возведению лесов, а с 12 марта начнется непосредственно реставрация. Сначала специалисты займутся боевым ходом (в последний раз его реставрировали в 1950-х годах). Его гидроизоляция решит проблему намокания стен как минимум на два десятка лет. Позже начнется реставрация стен. В кладке Детинца появятся тульские кирпичи - ими заменят старые. Как рассказала ведущий инженер музея-заповедника Светлана Принцева, для Новгородского кремля изготовят кирпичи трех размеров, включая два нестандартных большемерных.

Работы продлятся до 2022 года. Как заверяют реставраторы, преображение Детинца будет хорошо заметно. В частности, у боевого хода появится архитектурная подсветка.

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