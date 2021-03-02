Вопросы экологии планеты и устойчивого развития обсудят в Санкт-Петербурге

IX Невский международный экологический конгресс состоится 27-28 мая 2021 года в Санкт-Петербурге.

Конгресс возобновит свою работу впервые с 2017 года. Мероприятие пройдет в смешанном формате с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических мер и соберет в городе на Неве более 600 делегатов, включая представителей международных экологических организаций. Программа Конгресса включает пленарное заседание и десять круглых столов, посвященных развитию национальных проектов, сохранению природных ресурсов и биоразнообразия, климатической политике, "зеленой" энергетике, эко-просвещению, устойчивому развитию водных объектов. Одной из ключевых тем Конгресса станет экологическая безопасность. В рамках мероприятия пройдут экологические акции и хакатоны.

Ранее в Москве состоялось Первое заседание организационного комитета IX Невского международного экологического конгресса. Участники обсудили международное значение Конгресса, определили ключевые темы и архитектуру деловой программы мероприятия, сформировали перечень рабочих групп.

"Сегодня во всем мире как никогда остро стоят вопросы экологической безопасности, идет поиск ответов на новые вызовы. Экология становится важнейшим элементом и мировой, и внутренней политики во многих государствах. Проблем в сфере экологии накопилось достаточно. В то же время Россия накопила значительный положительный опыт в их решении", - заявила Валентина Матвиенко. Она отметила, что следует идти на шаг вперед, искать нестандартные подходы, подключать большую науку, ведущих экспертов, бизнес: "Обмен лучшими практиками является одной из задач нашего конгресса. Мы всегда ориентировались на решение конкретных вопросов в области защиты окружающей среды, и это никогда не было дискуссией ради дискуссии".

Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков отметил, что вопросы экологии, охраны природы и климата являются приоритетной повесткой: "Одна из национальных целей, поставленных Президентом страны к 2030 году, - обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. Сейчас формируется новая Стратегия социально-экономического развития России до 2030 года, где важное место занимают темы экологии и климата. Проведение Невского экологического конгресса внесет значительный вклад в развитие этой темы и продвижение экологической повестки, которая является трансграничной, созидательной и объединяющей".

Официальный сайт мероприятия: www.ecocongress.info

Справка

Невский международный экологический конгресс проходит в Санкт-Петербурге с 2008 года один раз в два года (в 2018-2020 годах мероприятие не проводилось). Миссия проекта - содействие формированию международной системы экологической безопасности. Организатор мероприятия - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, оператор конгресса - Фонд Росконгресс.