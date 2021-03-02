3 марта с территории "Сириус" (образовательный центр в Адлерском районе Сочи) выкатится группа путешественников. Именно выкатится: старт фантастической экспедиции - на велосипедах. Домой вернутся через 283 дня, финиш запланирован на 29 декабря в Красной Поляне.

Экспедиция называется "РоссиЯ" и задумана в качестве беспрерывной "кругосветки" в масштабах отдельно взятой страны. Ее участники объедут Россию по границе на велосипедах, автомобилях, ледоколе, катамаранах, также будут многокилометровые пешие переходы. Всего 34 015 км.

Чтобы лучше понять масштаб замысла и амбиции организаторов: длина экватора 40 тыс. км.

Зачем такой подвиг? Все для нас: будут фотографировать, снимать документальный фильм, "двигать науку". Не сходя с маршрута, расскажут о том, что испытали, ощутили и увидели: проведут видеоуроки по истории и географии. Съемка войдет в книгу "Живописная Россия".

Скажете: вообще-то такие вещи лучше видеть не чужими, а своими глазами. В принципе, верно, но есть нюанс. Ряд этапов проходит по местам, куда добраться не каждый сможет.

Артур Чилингаров: Есть места, куда, кроме как с экспедицией, не попасть. Фото: РИА Новости

"Потому что есть места, куда, кроме как с экспедицией, не попадешь, - отмечает первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров. - И благодаря им мы сможем увидеть заповедные уголки нашей необъятной страны".

Например, 14 250 км от Мурманска до Владивостока участники пройдут на ледоколе. Нет, конечно, если у вас есть свой ледокол, то вопросов нет. В остальных случаях расширим представления о географии их глазами.

Кстати, кто они, эти "кругосветчики"? Основная группа: Елена Галко (хронометрист, завхоз), Александр Кащеев (оператор), Юрий Дерезюк (фотограф), Федор Усенко (ремонтник, заведующий снаряжением), Егор Туляков (геоморфолог), Рустам Сиразетдинов (журналист), Александр Коновалов (медик), Никита Ярков (блогер). Представляют всю страну: Краснодарский край, Москва, Уфа, Архангельск, Южно-Сахалинск. Отобраны в условиях жесточайшего конкурса, заявки на участие подали 912 человек. То есть конкурс превысил сто человек на место.

Экспедицию возглавит Константин Мержоев - член Совета Краснодарского регионального отделения РГО, директор Центра туризма и экскурсий Краснодарского края, путешественник с мировым именем.

Координаторы проекта: Алексей Ярошевский, Иван Чайка и Христофор Константиниди.

Самому старшему участнику 60 лет, самому молодому летом стукнет 24. Если все пойдет по плану, то день рождения молодой отпразднует в районе бурятского озера, во время 212-километрового пешеходного перехода. Многие так справляли дни рождения?

...И наконец изюминка: хотя "РоссиЯ" стартует 3 марта, еще не поздно принять участие. Заходим на сайт exp-russia-2021.ru, ищем раздел "График движения экспедиции". Находим свой регион и... Дерзаем! Пройти этап с основным составом вполне реально.

Этот поход открывает новые горизонты. Министерство просвещения обещает: лучшие команды-участники автоматом получат право выступить на Всероссийском слете юных туристов. Его финал пройдет в августе в Хибинах (Мурманская область).

Таким образом участие в "кругосветке" открывает окно возможностей: сулит новые путешествия, встречи и приключения.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Игорь Елков

Школа выживания

Бурлит энергия? Тебе в поход!

Константин Сергеевич, чтобы принять участие в экспедиции на отрезке маршрута, куда или к кому обращаться? - спрашиваю руководителя экспедиции.

Константин Мержоев: Мы живем в свободной и интересной стране. Фото: exp-russia-2021.ru

Константин Мержоев: Выходите на меня. На сайте проекта есть наши координаты. На меня так уже вышли более тысячи человек.

Раз экспедиция называется "РоссиЯ-2021", значит, будут и другие "кругосветки"? "РоссиЯ-2022"?..

Константин Мержоев: Хотелось бы, чтобы проект продолжился. Но если будет продолжение, то я бы внес изменения: сделал бы его этапным. Когда не основной состав проходит всю экспедицию, а, к примеру, от Сочи и до Мурманска идет одна группа. По Арктике - другая, и т.д. Получилась бы эстафета, в которой можно задействовать как можно больше участников.

Вы сказали, что хотите этим походом всколыхнуть страну.

Константин Мержоев: Да, именно так: всколыхнуть. Пробудить интерес, особенно со стороны молодежи. Выросло поколение, которое просто не знает, что делать, если вдруг в кране не будет воды. Страна у нас огромная, вы же не знаете, куда вас завтра занесет. Должен уметь выжить, комфортно себя чувствовать в разных условиях. Дети, которые возвращаются из наших экспедиций, уже не дети, они рассуждают и ведут себя как взрослые. Поход в 1-2 месяца всех перековывает. Ты же там в группе, где все объединены общей целью, препятствия надо совместно преодолеть. Учиться слушать остальных. Там, на природе, быстро избавляются от комплекса "я - пуп Земли". Как результат: возвращаемся - и родители не узнают своих детей.

В хорошем смысле не узнают?

Константин Мержоев: В самом лучшем. Туризм дает понять, кто ты на самом деле... Например, почему у нас молодежь сейчас выходит на улицы, участвует в акциях?

Бурлит энергия.

Константин Мержоев: Правильно, но почему в сельской местности нет такого? А там заняться есть чем! Когда понимаешь, что такое кусок хлеба и что хлеб не растет в холодильнике - все иначе. Результат всегда должен быть увязан с твоим трудом. Воспитаем такую молодежь - будет сильнее государство. Если смотреть на мир без призмы каких-то выдуманных обид, то понимаешь, что не так плохо мы живем. Часто слышу: у нас кто-то отбирает свободу. Я 30 лет путешествую, много где побывал. Почти три года провел в кругосветке "Огненный пояс Земли". Видел жизнь других народов изнутри. Могу утверждать: мы живем в одной из самых свободных стран. И определенно: в самой интересной стране на планете.

С трудными работаете?

Константин Мержоев: Конечно, водил трудных подростков в походы. Они возвращались домой не трудными.

А если подросток из семьи, где работает няня, уборщица, есть повар. И как такому в походе? Кто за него тарелку в ледяном ручье помоет?

Константин Мержоев: А там деваться некуда. К тому же мы часто детей недооцениваем. Они не рождаются такими, это мы их делаем неприспособленными к жизни. Мне как-то дали на перевоспитание ребенка высокопоставленных родителей. Сходил с ним в поход, по возвращении честно сказал его родителям: вы воспитали редкую сволочь. В походе, кстати, он не стал лучше, а стал хитрее. Положиться на него в трудную минуту нельзя. Родители спрашивают: и что нам делать?

Да, и действительно - что?

Константин Мержоев: Привозить к нам почаще. И они привозили: еще два года. Сейчас, тьфу-тьфу, с парнем все нормально... Да не таких исправляли. Из шалопаев делали людей! Был сын летчика-истребителя, вот это по-настоящему тяжелый случай. Книг не читал, никого не признавал, к тому же с националистическими выходками.

Его тоже природа исправила?

Константин Мержоев: Да, но потребовалась кругосветка. За два года из него вышел полиглот, свободно говорящий на испанском и английском. Поступил в университет. Расизм куда-то улетучился. Сейчас по контракту работает в Макао - педагог, сам уже других учит.