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02.03.2021 15:12
Рубрика: Власть

Набили подушку

Депозиты крымчан выросли на 20 процентов
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 43(8394)
За 2020 год жители Крыма и Севастополя заметно увеличили свои накопления в банках. По данным Центробанка РФ, по итогам года полуостров оказался в лидерах ЮФО по темпам роста средств населения на банковских счетах.

В Республике Крым сумма вкладов физических лиц за 2020 год увеличилась на 18 процентов и достигла 124 миллиардов рублей, в то время как в среднем по России прирост накоплений составил 11,7 процента. Депозиты индивидуальных предпринимателей Крыма выросли сразу на 50 процентов и достигли 9 миллиардов рублей, юрлица же прибавили в свои копилки лишь около двух процентов, общая сумма их средств составила 17 миллиардов.

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В целом привлеченные средства превысили 224 миллиарда рублей. По мнению управляющей отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирины Яблучанской, такая динамика свидетельствует о доверии населения к банковскому сектору региона.

В Севастополе за 2020 год депозиты выросли на 18 процентов, до 52,5 миллиарда рублей. Накопления физлиц в банках - на 14 процентов. При этом на вклады граждан пришлось более 71 процента от всех привлеченных банками средств. Депозиты юрлиц и индивидуальных предпринимателей выросли на 23 и 44 процента соответственно.

- Высокому темпу роста сумм на банковских счетах способствовали, в первую очередь, меры федеральной и региональной поддержки населения и бизнеса, а также реализация федеральных целевых программ, - считает управляющий отделением Центробанка в Севастополе Михаил Бежан. - Банковские вклады остаются популярными у жителей региона, так как это понятный и надежный инструмент сбережений.

Доцент кафедры "Финансы и кредит" Севастопольского государственного университета Алексей Яковлев объясняет, что рост депозитов - это закономерное явление в начале кризиса, потому что люди стараются создать финансовую подушку безопасности на будущее.

- В такие периоды характерно сокращение расходов и накопление, так как непонятно, как будет развиваться экономическая ситуация, - говорит Яковлев. - Весной был жесткий локдаун, многие находились в простое или потеряли работу, нельзя было спрогнозировать, сколько продлится пандемия. В таких случаях люди склонны к созданию резервов, это абсолютно рациональное поведение. Депозиты - это финансовая подушка безопасности, которую подготовили для себя жители Крыма и Севастополя. Бизнес поступает аналогично: сокращает расходы, откладывает открытие новых проектов. А если предприятие не начинает новые проекты, то определенная сумма за год остается невостребованной, в том числе и на депозитах в банках.

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Источником заработка для крымчан стал успешный курортный сезон. Пандемия сыграла на руку туристической отрасли полуострова и экономике региона в целом.

- Прошлым летом в июле появилась возможность путешествовать по России. Туристы не смогли уехать за границу, поэтому отдыхали на российских курортах, в том числе и в Крыму, - продолжает Алексей Яковлев. - Многие исследования говорят о том, что курортный сезон 2020 года был одним из лучших. Доходы отрасли пришли в экономику и, соответственно, к жителям Крыма и Севастополя.

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