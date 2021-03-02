Платная медицина смогла выжить в пандемию, заполнив пустующие ниши в системе государственного здравоохранения. По данным Ростовстата, объем предоставленных за январь-декабрь 2020 года платных медицинских услуг, оказываемых государственными медицинскими учреждениями Ростовской области, сократился на 8,3 процента. И если в начале прошлого года рынок демонстрировал уверенный рост, то с апреля началось его падение вплоть до 23,6 процента к 2019 году.

По этому поводу высказался глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. На совещании по итогам работы горздрава он предложил "наращивать платные услуги в муниципальных медицинских организациях".

- В 2020 году за счет платных услуг они получили 1,2 миллиарда рублей, что на 60 миллионов рублей меньше, чем в 2019-м. А ведь это дополнительные средства, которые помогут улучшить здравоохранение в городе, - отметил сити-менеджер.

На рынке коммерческой медицины расклад иной. Как следует из аналитической записки консалтинговой компании PwC, в целом рынок коммерческой медицины в 2020 году в стране вырос до 811 миллиардов рублей. При позитивном сценарии к 2025 году сумма превысит триллион рублей, для этого нужен ежегодный рост на 9,6 процента.

Как рассказал "РГ" исполнительный директор PwC Владимир Гераскин, пандемия оказала неоднозначное влияние на рынок коммерческой медицины. С одной стороны, выросли затраты россиян на медицинские услуги - в среднем на 6,4 процента, увеличилось среднее количество посещений врачей - на 2,6 процента. С другой стороны, самих потребителей платных услуг больше не стало. Число постоянных коммерческих пациентов осталось тем же, что и до пандемии. За лечением в частные клиники, по подсчетам экспертов, регулярно обращается примерно каждый четвертый россиянин.

Внутри самого рынка одни сегменты потеряли, другие - выиграли. По словам медицинского директора сети клиник "МЕДСИ" Татьяны Шаповаленко, упал спрос на плановую помощь - стационарную и амбулаторную, особенно детскую. Но одновременно вырос объем услуг, предоставляемых в лабораториях, что вполне ожидаемо в условиях пандемии: люди массово стали обращаться за ПЦР-тестами и лучевой диагностикой.

Рост объема платных услуг подтверждает и другой эксперт, генеральный директор медицинского центра "Гиппократ 21-й век" Алексей Кузнецов. По его словам, общий оборот повысился примерно на 30, а клинических услуг - на 10 процентов. Это связано с удорожанием многих видов услуг, сокращением планового приема в государственных медицинских организациях во время пандемии и с общим трендом на более внимательное отношение к своему здоровью. Так, по данным аналитической службы PwC, платные медицинские услуги подорожали за год на 7,6 процента, хотя доходы медицинских организаций снизились.

По словам Алексея Кузнецова, из-за перепрофилирования многих стационарных отделений увеличился спрос на работу хирургов, а также неврологов, поскольку население переживает посттравматический ковид-синдром.

После пандемии люди стали на 38 процентов чаще обращаться к стоматологам, на 33 процента - к психиатрам, на 30 процентов - к онкологам.

- В начале пандемии наши доходы снизились примерно на 20 процентов, - отметила главврач сети офтальмологических клиник Татьяна Шилова. - Пациентов стало меньше. Особенно пациентов в возрасте за 65 лет, их количество уменьшилось почти вдвое. Ведь эта группа населения ушла в глубокую самоизоляцию.

Многие клиники вынуждены были приостановить прием, искать другие формы обслуживания. Например, дистанционный прием врача. Но, по мнению аналитиков, вряд ли это существенно повлияло на ситуацию: основной контингент медицинских клиник на начальном этапе эпидемии был еще далек от компьютерных технологий.

Одной из наиболее пострадавших сфер в самом начале пандемии стала стоматология. В апреле 2020 года из-за весенней самоизоляции населения и локдауна рынок сократился на 17,5 процента. Еще одним критическим фактором стало сокращение доходов населения. Падение спроса на стоматологические услуги премиум-класса в этот период составило 37 процентов, эконом-класса - 48 процентов.

С 12 июня, после частичной отмены ограничительных мер, стоматологические клиники стали в полном объеме оказывать медицинскую помощь, с 1 августа возобновились плановая диспансеризация и профосмотры, а с сентября резко выросла популярность тестирования на вирус и антитела к нему, а также компьютерной томографии. "В результате к концу 2020 года глубина падения существенно сократилась и в целом ситуация выровнялась", - считают специалисты Ростовстата. Стабилизировалась ситуация и у стоматологов: уже к осени количество пациентов достигло допандемического уровня, отмечают аналитики Businesstat.

Похожие данные приводит и Сбербанк: после пика пандемии граждане стали больше тратить на стоматологические услуги. Как рассказала "РГ" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, средний чек на посещение зубного врача за год вырос на семь процентов, до 6327 рублей.

- Благодаря сокращению числа государственных клиник у коммерческой стоматологии появляются шансы существенно увеличить свою долю на рынке услуг. Сегодня на нее приходится уже более 31 процента всего стоматологического рынка, - отметила Лебединская.

"Пандемия привела к "отложенному спросу" среди пациентов с неострым состоянием: значительная часть россиян с марта по сентябрь прошлого года откладывала визит к врачу", - отмечают в Национальном агентстве по безопасности пациентов.

В пандемию выиграли те организации, которые гибко отреагировали на меняющуюся ситуацию. Благодаря внедрению систем безопасности и новым формам обслуживания они сумели продолжить очный прием пациентов.