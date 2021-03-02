Цветочники Юга России высокий сезон встречают во всеоружии. Ведь именно в феврале-марте спрос на их товар резко увеличивается. Вместе со спросом растут и цены. И если раньше ставка делалась в основном на зарубежных поставщиков, то сейчас местные производители цветов нередко выходят на лидирующие позиции. Тем более что цена на местную розу и тюльпан ниже на 6-15 процентов, а качество не уступает импортным.

Однако, по данным ассоциации "Теплицы России", удовлетворить праздничный спрос на цветы смогут только импортные поставки, ведь объем продаж к 8 Марта обычно возрастает в 10 и более раз.

Как рассказала "РГ" руководитель донской компании "Долина цветов" Наталья Корниенко, в начале месяца ожидается поставка из Голландии 130 тысяч роз. Благодаря крупному опту есть возможность не слишком повышать наценку на цветы в розницу. А вот мелким предпринимателям при такой конкуренции выживать все сложнее. Это связано, в том числе, и с колебанием валюты. Если крупным игрокам цветочного бизнеса удается оставаться на плаву и держать относительно стабильную цену за счет оборотов, то "малышам" приходится туго.

- Мы делаем упор на онлайн-заявки и доставку. Но пока не принимаем заказы на 8 Марта, поскольку еще не понятен уровень цен. Как правило, они увеличиваются процентов на 50, а после праздника идут на спад, - говорит Наталья Корниенко.

Средний чек за букет с оформлением составляет две-три тысячи рублей. Чем выше ножка у розы, тем дороже. Так, пятидесятисантиметровая и восьмидесятисантиметровая розы отличаются при закупке на 30-40 рублей.

- Очень часто заказы на доставку поступают из-за границы или из других российских городов. С праздниками русских невест поздравляют женихи, дети отправляют букеты родителям. Да и просто порадовать человека и поднять ему настроение стало проще благодаря такой возможности, - рассказывает Наталья Корниенко.

Бонусом к букету можно подобрать открытку, игрушку или сладости. Кстати, в этом году цветочники все больше популяризируют цветы в горшках. При правильном уходе они могут жить на подоконнике годами. Клиенты чаще выбирают для подарка спатифиллум или, как называют его в народе, "женское счастье". Цена на него в магазинах Ростовской области колеблется от 250 до 1 500 рублей и зависит от размера горшка, возраста и этапа цветения растения.

И все же самыми востребованными у покупателей по-прежнему остаются красные розы. Хотя в последнее время спрос увеличился и на желтые.

Тюльпаны, мимозы, герберы, гвоздики, хризантемы... В цветочных киосках есть предложения на любой вкус и цвет. Цены начинаются от 50 рублей за цветок. Так что букет подберут на любой кошелек. К слову, однажды ростовским продавцам цветов поступил необычный заказ: клиент просил прислать любимой тысячу и одну алую розу. Желание было выполнено. Покупатель заплатил около 50 тысяч рублей.

Примечательно, что одним из ведущих импортеров цветов в Россию становится Беларусь. Как отмечают аналитики, при общем сокращении цветочного импорта, который упал с 368 миллионов долларов в 2018 году до 271,2 миллиона долларов в 2020 году, Беларусь поставки цветов в нашу страну только наращивает. По данным торгового портала International Trade Centre (ITC), за два года они выросли почти в два раза - с 67,4 (2018 год) до 124 миллионов долларов (2020 год).

Так, в 2020 году в Россию из Беларуси ввезено хризантем на 21,9 миллиона долларов (47 процентов всех импортируемых хризантем) и гвоздик на 7,6 миллиона долларов (51 процент импортируемых гвоздик).

Конечно, пандемия внесла свои коррективы в цветочный бизнес. Многие стационарные точки пришлось закрыть. Некоторые магазины перешли на дистанционную работу и ушли в соцсети и интернет-продажи. Есть и печальный опыт: после 8 марта в 2020 году остались нераспроданные цветы в огромных количествах. Чтобы не уйти в полный минус и не потерять клиентуру, предприниматели устраивали рекламные акции. Например, в несколько раз снижали цены на букеты.

А в Волгограде нераспроданные цветы отвезли в инфекционную больницу врачам и просто раздали вместе с визитками на улице. Также прошла акция, во время которой заказчик оплачивал только доставку - например, при стоимости букета в тысячу рублей, заплатить за него нужно было всего 150. Как пойдет праздничная торговля в этом году, пока неизвестно. Но настрой у цветочников позитивный. При этом, конечно, волнение остается. Цветы - очень хрупкий и недолговечный товар.