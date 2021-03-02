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02.03.2021 11:15

Степная стужа

Калмыкия дополнительно закупает корма
Текст: Михаил Русин
Российская газета - Экономика Юга России № 43(8394)
После летней засухи, практически уничтожившей растительность на пастбищах Калмыкии, новой проблемой местных животноводов стало резкое похолодание в конце зимы. В регионе сложились непростые условия для зимовки скота. Из-за снега и стужи животные находились в стойлах, а это привело к дополнительному расходу кормов.

В минсельхозе республики сообщили о запасах более 215,5 тысячи тонн грубых и около 27 тысяч тонн концентрированных кормов. При этом хозяйства обеспечены ими на 50-54 процента.

Фото: Прокуратура Свердловской области.
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"Дефицит кормов еще сохраняется, до завершения зимовки необходимо около 187 тысяч тонн грубых и 17 тысяч тонн концентрированных кормов", - отмечают в ведомстве.

Сейчас аграрии закупают корма на собственные средства и на выделенные из-за засухи в конце прошлого года субсидии. Закупки ведутся не только в республике. Животноводы также везут корма из Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Рязанской, Воронежской и Саратовской областей, из Татарстана и Башкирии.

При этом после непростой зимовки скота еще предстоит не менее ответственный период - расплод маточного поголовья - более 258 тысяч коров и 900 тысяч овцематок.

Как отмечают в минсельхозе, хозяйства уже готовят помещения для приема молодняка, пополняют запасы соли-лизунца, мела и ветмедикаментов, а также укомплектовывают необходимый штат сотрудников.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия

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