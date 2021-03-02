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Рубрика: Власть

Крым не примет условия Авакова по возобновлению подачи воды

Предложенные Киевом условия по поставке воды в Крым не будут рассматриваться, а сам полуостров будет обеспечен надежным водоснабжением, заявил депутат республиканского парламента Алексей Черняк в ответ на слова главы МВД Украины Арсена Авакова о возвращении региона под контроль Киева.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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"Крым никогда не вернется в состав Украины, - передает РИА Новости слова депутата. - Неужели это до сих пор не могут осмыслить политики или чиновники Украины? Со всеми проблемами мы справлялись и будем справляться и дальше. С такой поддержкой, которую нам оказывают все граждане России, федеральные власти, Крым будет обеспечен надежным и устойчивым водоснабжением".

В Крыму о возможности возвращения в состав Украины и не думают, подчеркнул Черняк.

"Каждый день одно и то же, аж смешно, - сказал он. - Крымчане знали, на что шли, поэтому сворачивать, а уж тем более возвращаться, никто даже не думает".

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