2021 год начался с очередных рекордов на фондовом рынке. Количество россиян, имеющих брокерские счета на Московской бирже, в январе увеличилось почти на 626 тысяч человек и достигло 9,4 миллиона. При этом в первом месяце года сделки совершали 1,5 миллиона человек. Для сравнения: в январе 2020 года их было только 425 тысяч.

По данным Мосбиржи, у россиян довольно популярными остаются индивидуальные инвестиционные счета. В январе количество открытых ИИС насчитывалось 3,6 миллиона, а оборот по ним оценивается уже в 149,5 миллиарда рублей. Причем 83,5 процента составляют сделки с акциями, которые являются более рискованным инструментом, чем облигации.

Как и в прошлом году южане проявляют на бирже высокую активность. Например, Краснодарский край вошел в топ-5 регионов - лидеров по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов (не считая Москвы и Санкт-Петербурга). Жители Кубани в начале 2021 года имели 101,8 тысячи ИИС.

Вспомнить Леню

Мощный приток "физиков" на биржу эксперты объясняют несколькими факторами. Во-первых, на фондовый рынок в поисках более доходных инструментов приходят бывшие вкладчики, которых разочаровали снизившиеся ставки по депозитам. Во-вторых, инвесторов привлекают налоговые льготы, которые можно получить при открытии ИИС. И, наконец, немаловажными факторами оказались цифровизация и развитие брокерских сервисов. Современные технологии позволяют совершать сделки нажатием кнопки в приложении смартфона. Но нарастающий биржевой ажиотаж, кажущаяся простота инвестирования, непонимание рисков и завышенные ожидания от рынка ценных бумаг представляют серьезную опасность для новичков.

Президент Владимир Путин уже поручил правительству РФ совместно с Центральным банком на законодательном уровне обеспечить дополнительную защиту россиянам, приобретающим финансовые инструменты и не являющимися при этом квалифицированными инвесторами. А глава ЦБ Эльвира Набиуллина посоветовала начинающим инвесторам не вкладывать в ценные бумаги последние деньги, не инвестировать на заемные средства, не "класть все яйца в одну корзину", соотносить потенциальную доходность и риски и не забывать о том, что прошлые показатели не гарантируют доходности в будущем.

Южнороссйские банкиры отмечают, что не видят для себя угрозы в переводе бывшими вкладчиками денег с депозитов на фондовый рынок. Наоборот, подобная тенденция открывает новые возможности в сфере финансового взаимодействия с клиентами. Однако первоначальный этап знакомства с фондовым рынком может оказаться для начинающих инвесторов весьма болезненным, особенно на фоне агрессивного маркетинга со стороны некоторых финансовых структур.

- Есть категория клиентов, которые не вкладывают в свое образование, бизнес, депозиты или недвижимость, а предпочитают ценные бумаги. Но когда в рекламе, которую показывают в том числе и на центральных телеканалах, говорят, что инвестировать - это просто, невольно вспоминаются МММ и Леня Голубков, который задорно рассказывал о десятках и сотнях процентах прибыли. Конечно, на фондовом рынке будет не только рост, но и падение. А значит, многие сегодняшние инвесторы во время кризисных периодов получат опыт и понимание рынка ценных бумаг через боль и потери. Да, ситуация меняется. Если раньше большая часть населения хранила деньги на депозитах в банке, то сейчас доля частных инвесторов становится все внушительней. Мы в этом отношении постепенно приближаемся к зарубежным показателям. Но нужно быть очень осторожным, - говорит представитель банка "Центр-инвест" Юрий Богданов.

Молодые, цифровые

Между тем среди специалистов уже используется термин "новые инвесторы" в отношении россиян, хлынувших в последнее время на биржу. Как показывает исследование аналитического центра НАФИ, большинство таких новичков не имеют ни практических навыков, ни необходимых финансовых знаний.

Типичным "новым инвестором" является молодой мужчина с высшим образованием, живущий в крупном городе. Примечательно, что наибольший интерес к инвестициям проявляет молодежь 18 - 24 лет (38 процентов). Но с возрастом интерес снижается. Например, в группе от 55 лет и старше потенциальных инвесторов остается лишь 12 процентов. Инвестиции больше привлекают специалистов, имеющих полную занятость (25 процентов) и занимающих руководящие позиции (36 процентов).

При этом только три процента респондентов отметили, что достаточно хорошо знают об операциях на фондовом рынке, а 29 процентов признались, что имеют поверхностные знания. Даже среди тех, кто интересуется инвестициями, только каждый пятый (19 процентов) имеет глубокие познания в этой сфере, а 21 процент опрошенных вовсе не разбирается в инвестициях.

Как отмечает генеральный директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева, тема "новых инвесторов" требует особого внимания не только со стороны регулятора, но и со стороны финансовых компаний. Им необходимо соблюсти баланс между маркетингом и должным уровнем информирования неподготовленных инвесторов, делающих на рынке первые шаги. Обещания высокой доходности могут оказаться рискованными как для самих клиентов из этой категории, так и для репутации всего финансового сектора.

Копить до пенсии

Другое исследование, проведенное Райффайзенбанком, показало, что примерно половина опрошенных инвесторов пришла на рынок в течение последних 12 месяцев. Только 12 процентов инвесторов имеют трехлетний опыт вложений средств в рынок, а доля тех, кто торгует финансовыми инструментами более пяти лет, составляет всего шесть процентов.

- В 2020 году мы видели приток средств клиентов и в традиционные банковские продукты, например, на накопительные счета, и на брокерские и инвестиционные счета. Инвестиции в мобильном приложении, доступ на иностранные биржи, скорость проведения сделок и сбалансированные комиссии делают процесс простым и доступным. При этом большинство инвесторов придерживаются консервативных стратегий и полагаются на облигации - государственные и корпоративные, - подчеркивает представитель банка Кирилл Матвеев.

Многие из респондентов оценивают риск-профиль, чтобы выбрать подходящие инструменты для вложений. Но 38 процентов опрошенных заявили, что не видят в этом смысла. Любопытной оказалась градация целей, которые преследуют частные инвесторы. Как признается подавляющее большинство респондентов (72 процента), они инвестируют ради дополнительного заработка. 48 процентов инвесторов вышли на фондовый рынок из-за снижения ставок по вкладам. 38 процентов незамысловато ответили, что им просто интересно инвестирование. Около трети опрошенных заявили, что хотят накопить с помощью финансовых инструментов на пенсию или крупные покупки.

Биржевой аналитик и инвестор Кира Юхтенко так прокомментировала мотивацию инвесторов:

- Получение дополнительного дохода - сомнительная причина, на мой взгляд. Если говорить о снижении ставок по банковским продуктам, то нужно понимать, что альтернативой банковским вкладам прежде всего являются облигации ОФЗ, и надо быть очень осторожным, если предлагается купить акции или структурные продукты. Необходимо разбираться в инструментах. А вот цель накопить на пенсию или крупные покупки я одобряю и поддерживаю.

Впрочем, как признаются многие инвесторы, в том числе и те, которые попадают под определение "новые", их цели на фондовом рынке со временем могут меняться.

- Сначала я решил попробовать вложить минимальную сумму и посмотреть, что получится, если купить акции и облигации, сравнить результаты с банковским вкладом, а заодно оформить налоговый вычет на ИИС. Потом, по мере изучения рынка, решил перевести в ценные бумаги большее количество денег и начать копить на квартиру. А теперь думаю, так ли уж мне нужна вторая квартира, если есть, где жить? Недвижимость слишком сильно подорожала и будет ли оправдана покупка пассива в виде дополнительной квартиры? Да, ее можно приобрести в инвестиционных целях. Но это дополнительные хлопоты и расходы, а инвестировать можно и в ценные бумаги, если выбрать надежные. В общем, сейчас я всерьез задумался о формировании капитала для прибавки к будущей пенсии, - говорит один из ростовских "новых инвесторов" Александр, впервые попробовавший себя на бирже около года назад.

Комментарий

Гузелия Имаева, генеральный директор аналитического центра НАФИ:

- Молодежь, которая выходит сегодня на инвестиционный рынок, часто не имеет должной подготовки и не проводит оценку рисков. Высокий уровень цифровых компетенцией сочетается с невысокой инвестиционной грамотностью. Часто имеет место ошибочная уверенность в сохранности инвестиций по аналогии с банковскими вкладами, защищенными системой государственного страхования. Из-за непонимания специфики фондового рынка инвесторы-любители могут вкладывать в акции свою финансовую "подушку безопасности", а кто-то - последние деньги. Потеря этих денег на бирже может стать фактором социальной напряженности.