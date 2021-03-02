На юге России зарплаты, предлагаемые мужчинам и женщинам, заметно различаются. При этом гендерная принадлежность соискателей влияет и на их зарплатные ожидания.

Судя по исследованию, проведенному перед 8 Марта на платформе онлайн-рекрутинга HeadHunter, средняя зарплата, на которую рассчитывают мужчины в Ростовской области, составляет 40 000 рублей. Это на 10 000 рублей больше, чем ожидания ищущих работу женщин.

По словам экспертов, самый высокий разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин наблюдается в таких сферах, как добыча сырья (80 000 рублей у представителей сильного пола против 35 000 рублей у представительниц пола прекрасного), а также среди высшего менеджмента (75 000 рублей и 45 000 рублей соответственно). Кроме того, ощутимая разница у специалистов, ищущих работу в сфере медицины и фармацевтики (50 000 рублей и 30 000 рублей).

- Интересно, что в Ростовской области нет ни одной профессиональной сферы, где зарплатные ожидания мужчин были бы ниже ожиданий женщин. При этом есть профессиональные сферы, где мужчинам предлагают доход меньше. Например, в области бухучета мужчин чаще приглашают на зарплату 25 000 рублей, а женщин - 28 000, - рассказывает руководитель пресс-службы HeadHunter Алена Манохина.

Мужчин в регионе обычно приглашают на более "дорогие" вакансии высшего менеджмента. Управленцам мужского пола донские работодатели готовы предложить среднюю зарплату 100 000 рублей. Это на 30 000 рублей больше, чем руководителям-женщинам. Так же при наборе домашнего персонала разница в доходах составляет ощутимые 22 500 рублей (мужчин в этой сфере, как правило, приглашают на вакансии со средним доходом 62 500 рублей).

Однако исследователи-рекрутеры отмечают, что в Ростовской области разница между зарплатными ожиданиями мужчин и женщин все-таки не такая явная, чем по России в целом: 10 000 против 15 000 рублей. В среднем по стране зарплатные ожидания мужчин оцениваются в 50 000 рублей, а женщин - в 35 000. Разница между зарплатами на вакантных должностях для мужчин и женщин в регионе тоже оказалась меньше общероссийских показателей: 10 000 рублей и 11 700 рублей соответственно.

Похожая ситуация сложилась в Краснодарском крае. Кубанские мужчины также рассчитывают в среднем получать 40 000 рублей - на 10 000 рублей больше, чем женщины. В сфере добыча сырья зарплатные ожидания мужчин и женщин составляют 80 000 и 40 000 рублей соответственно, у высшего менеджмента - 75 000 и 50 000 рублей, а, например, у рабочих - 40 000 и 25 000 рублей. Но в сфере бухучета женщины на Кубани, как и на Дону, ценятся выше мужчин. Представительницы слабого пола могут рассчитывать на 30 000 рублей, а представители сильного - на 27 500 рублей.

Между тем, как показывает опрос, проведенный банком "Открытие", большинство женщин считают, что мужчина должен зарабатывать больше. Такого мнения придерживаются 56 процентов российских женщин. При этом наиболее распространена такая точка зрения у представительниц прекрасного пола Сибирского (70 процентов) и Южного (64 процента) округов. 16 процентов опрошенных женщин считают, что супруги должны вносить соразмерный вклад в семейный бюджет. А 28 процентов дам признают, что судить о человеке по доходам не стоит.

Кстати, только 42 процента опрошенных мужчин поддерживают мнение о том, что представители сильного пола должны зарабатывать больше своих возлюбленных. Но, разумеется, есть регионы, где эта точка зрения превалирует. Например, на Северном Кавказе таких мужчин 83 процента.

В целом примерно 45 процентов опрошенных женщин считают, что мужчине для того, чтобы содержать семью, нужно зарабатывать от 80 тысяч до 150 тысяч рублей в месяц. Кстати, примерно столько же мужчин (48 процентов) разделяют это мнение. 30 процентов женщин и 24 процента мужчин считают достаточной зарплату 40-80 тысяч рублей в месяц.

Но есть и более высокие запросы. 16 процентов женщин и 17 процентов мужчин уверены, что представителю сильной половины человечества для обеспечения материального благополучия семьи нужно получать 150-300 тысяч рублей в месяц, а 6 процентов женщин и 8 процентов мужчин обозначили сумму ежемесячного дохода главы семейства в 300-500 тысяч рублей и более.

Как отметили в общественной организации "Опора России", 90 процентов социально-ориентированного бизнеса и проектов в сфере развития и образования детей реализуется женщинами. Их доля в малом бизнесе составляет менее 30 процентов, что существенно меньше, чем в странах с развитыми и диверсифицированными экономиками. При этом Россия лидирует по количеству женщин-руководителей: 43 процента компаний в России возглавляют представительницы слабого пола.

Прямая речь

Надия Черкасова, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства "Опоры России":

- В обществе сформировалось представление, что женщины - это социально субсидируемый слой населения. Мы предлагаем расширить повестку: во-первых, женское предпринимательство в мире - это точка роста малого и среднего бизнеса; во-вторых, у нас в России более половины трудоспособного населения - женщины, и для российской экономики есть реальная возможность задействовать этот потенциал.