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02.03.2021 20:05
Рубрика: Происшествия

На Тамани показали работу системы безопасности Крымского моста

На Тамани показали работу системы безопасности Крымского моста
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Радиометрический комплекс, за считанные секунды просвечивающий легкие "ГАЗели" и фуры, приборы, определяющие наркотики, взрывчатку и химические вещества даже через 60 суток после последнего контакта с ними - все это современные элементы безопасности Крымского моста. Конечно, большая часть системы скрыта от посторонних глаз и остается под грифом "для служебного пользования", но и публичная часть тоже впечатляет.

А показали специалисты охраны моста ту часть комплекса, с которой чаще всего сталкиваются путешествующие через Керченский пролив водители и пассажиры. Она и вправду сегодня самая современная в России и располагает всеми последними достижениями отечественной инженерной мысли в сфере безопасности. Досмотровый пункт при въезде на Крымский мост со стороны Тамани работает уже третий год, но показать всю его работу изнутри разрешили впервые. Сердце системы транспортной безопасности - его стационарный инспекционно-досмотровый радиометрический комплекс.

Фото: Пресс-служба Крымской железной дороги
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- Расчетная пропускная способность системы досмотра - 25 машин в час, - рассказал генеральный директор Управления ведомственной охраны Минтранса России Алексей Ковыршин. - В среднем досмотр машин занимает пять - семь минут. Это позволяет контролировать транспортные средства без снижения общей скорости грузопотока через мост.

Машина заезжает в досмотровый комплекс, и пока водитель показывает транспортные накладные на груз, фуру или грузовую "ГАЗель" сканируют рентгеновским аппаратом. Огромная арка комплекса СТ 6035 по направляющим проезжает над грузовиком и меньше чем через 60 секунд картинка уже на мониторе оператора. Пока находимся в помещении службы, досмотр проходят сразу две "ГАЗели".

- Вот видите, у этого в кузове один ящик с оборудованием, а этот везет много техники, - показывает данные сканирования оператор Ольга Сысоева. - Фиолетовым светится черный металл, салатный цвет - это алюминий.

Возможности комплекса позволяют посмотреть плотность металла, его инфракрасный спектр и еще множество других параметров. Затем каждую деталь картинки можно увеличивать и рассматривать в подробностях. Видно все, вплоть до мельчайших элементов. Вот у водителя припасен "тормозок" с обедом из дома, под креслом - ключи и еще какой-то инструмент.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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- Нас часто спрашивают, что и гайку можете рассмотреть, - говорит Ольга. - На самом деле можем.

В этом грузовом фургончике ничего подозрительного нет, и Ольга переходит к следующей машине. Она на службе четвертый год, и глаз уже наметан на чтение картинки. Тем временем коллеги проверят транспортную накладную водителя, пробьют ее по базе данных, откуда и куда едет, какой груз, кто отправитель и получатель, совпадают ли серии партий и прочие данные. Если все в порядке - счастливого пути.

- В смене у нас работает три оператора и в досмотровом комплексе водителей встречает регулировщик, - рассказывает старший оператор Елена Волкова. - Он как раз сканирует транспортные документы водителя и передает нам.

Когда работает радиометрический комплекс, находится в помещении категорически запрещено и людям, и животным. Все-таки радиация есть радиация.

- Если водитель останется в кабине во время работы комплекса СТ 6035, он может получить дозу облучения, сопоставимую с той, что получают пассажиры авиалайнера за 10-12 часов полета, - говорит начальник команды Игорь Горбатюк. - В общем-то это не много, но лучше не допускать. Поэтому даже если следует какой-то деликатный груз, например партия диетических яиц, мы направляем его не сюда, а на ручной досмотр.

Фото: Пресс-служба федерального казенного учреждения "Упрдор "Тамань"
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У каждого сотрудника досмотрового зала есть индивидуальный накопительный дозиметр. Каждые два месяца с него снимают показания, чтобы суммарная доза допустимого облучения не превысила предельно допустимую норму.

Для досмотра пассажиров и водителей в комплексе есть оборудованный терминал. Здесь все достаточно стандартно - хорошо знакомые магнитные рамки, кабинки для сканирования человека в полный рост и портативные детекторы. Но, технический прогресс не стоит на месте и недавно охранники моста получили новую разработку московских инженеров - прибор "Кербер-Т".

- Это переносной аппарат, позволяющий идентифицировать взрывчатку, наркотики, химические вещества за считанные секунды, - говорит Игорь Горбатюк. - Техника толковая.

Детектор безошибочно определяет широкий спектр запрещенных веществ даже через 60 суток после последнего контакта с ними. Достаточно провести салфеткой из фольги толщиной всего 0,12 микрон, по одежде, чтобы понять, контактировал ли ее хозяин с нитроглицерином или курил ли он марихуану, употреблял ли какие-то медицинские препараты. Одежду можно выстирать, но микрочастицы, которые определит "Кербер-Т", все равно останутся.

- Давайте проверим, что у вас, - предлагает стрелок охраны Николай Алексеенко и проводит салфеткой по обшлагу моей куртки. - Ну вот, лактоза, на вашей одежде кроме следов пота ничего нет.

И это только часть большой и глобальной системы безопасности, за которую отвечает служба охраны Крымского моста. Такой технически оснащенный досмотровый пункт на транспортном переходе через Керченский пролив пока один - со стороны Тамани. На Крымском берегу его брат-близнец уже готов, но пока проходит комплектование инженерной начинкой. К слову, у Управления ведомственной охраны Минтранса РФ понятие безопасности складывается из четыре составляющих. И если до сих пор на "дороге жизни" крымчан не было ни одного серьезного происшествия, значит, система работает безотказно.

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