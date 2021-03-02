Настоящим событием для всего юга России стало открытие в Астраханской области нового железнодорожного моста через реку Ахтубу, самый большой рукав Волги. Благодаря этому в два раза выросла пропускная способность железнодорожной линии, части транспортного коридора "Север - Юг", который соединяет Сибирь и Москву с портами трех морей: Каспийского, Азовского и Черного.

Первым над Ахтубой по новому мосту прошел товарный состав из 40 вагонов и цистерн, перевозивший 3,6 тысячи тонн минеральных удобрений. Поезд из Казахстана направился на станцию Белореченскую Краснодарского края. Испытание на прочность прошло успешно.

- Ликвидируется последний однопутный участок от Баскунчака до Астрахани и создаются условия для тяжеловесного движения, - заявил в режиме телемоста гендиректор РЖД Олег Белозеров.

В 2020 году на астраханском участке Приволжской железной дороги перевезли 8,7 миллиона тонн грузов. Через Ахтубу в южные порты России на поездах отправляют нефть, серу, соль, металл, лес, стройматериалы, зерно и овощи. Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций дороги, старый однопутный мост, построенный 85 лет назад, не был рассчитан на современные нагрузки и провоз негабаритных грузов. Подготовка к строительству нового началась еще десять лет назад, а к основным, масштабным работам приступили в 2017 году.

Раньше этот участок сдерживал рост пропускной способности дороги, поскольку поезда могли идти только в одном направлении и пережидали друг друга на станциях. Теперь же можно увеличить грузопоток с 75 пар пассажирских и грузовых составов в сутки до 153.

Строительство моста протяженностью около полукилометра потребовало более трех миллиардов рублей инвестиций.

- Работать здесь было сложно: весной паводковые воды затопляли все вокруг, а с казахских степей дул "назарбай", холодный ветер с порывами до 25 метров в секунду, - рассказал гендиректор "Стройпост плюс" Михаил Савочкин. - Работали больше тысячи человек со всей России, причем большинство - жители Астраханской области. Стройка не останавливалась даже в разгар пандемии.

Как рассказали "РГ" путейцы, при строительстве укладывали не деревянные брусья, а безбалластные плиты, что увеличивает срок службы мостового полотна и расходы на его содержание. Эта конструкция типовая: восемь опор и семь пролетов, самый длинный из которых - 88 метров. Потребовалось 2,6 тысячи тонн металла. Детали везли автомобильным и железнодорожным транспортом с Чеховского завода металлоконструкций и собирали на месте.

- Грузоподъемность моста - по самой высокой классификации для тяжелых поездов, - подчеркнул Савочкин. - Пропускная способность - 12 тысяч тонн в сутки, скорость движения - до 100 километров в час, этого достаточно, чтобы грузопоток увеличивать до 20 миллионов тонн в год.

Конструкцию держат 134 полутораметровые сваи, вбитые на более чем 30-метровую глубину, основание укрепили 15 тысячами кубометров бетона. "Теперь сто лет простоит!" - уверяют строители.

Кстати, опоры сооружения сделаны с учетом перспективы строительства еще одного перехода, в 20 метрах от нового моста.

Тем временем

Примечательно, что подобные объекты не строились в Астрахани 15 лет, после того как в эксплуатацию ввели мост через реку Бузан. Нужно было организовать двухпутное движение. Сооружение было признано уникальным: при его строительстве применялись прогрессивные на тот момент технические разработки. В частности, был спроектирован и смонтирован 45-метровый вертикально-подъемный пролет, который позволяет обеспечить проход всех речных судов, независимо от их габаритов.