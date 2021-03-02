Сельский чиновник никак не уволит директора клуба

В России установлен новый рекорд. Женщину предпенсионного возраста увольняли аж четыре раза. И каждый раз она добивается справедливости в суде. Эта история о противостоянии местного "царька" и обычного директора сельского клуба. Наталья Пономарева родилась в Урюпинске. Училась на преподавателя химии и биологии. Доросла до директора сельской школы. Потом уехала на заработки в Москву, как многие ее коллеги. А в 2017-м глава Окладненского сельского поселения Урюпинского района Сергей Моисеев лично позвонил:

- Чего мыкаться на чужбине? Приезжай, у меня клуб без начальника. Создам все условия.

Наталья согласилась. Действительно, где родился, там и пригодился. Тем более что Моисеев искал надежную команду. Сам он на Северах закладывал свое материальное благополучие, работал экскаваторщиком, а теперь стал руководить сельским поселением.

- Я вернулась и засучила рукава, - рассказывает Наталья Пономарева. - Вы бы видели, в каком состоянии был клуб!

Появилось настоящее дело. Пошла по соседям. Выпрашивала старые диваны, стулья, столы. Заработали кружки. Хор казачьей песни организовали. И тут начался ремонт. Вернее, стали проводить паровое отопление...

На этом отоплении Наталья Пономарева и обварилась. Пришел счет от магазина, который поставлял трубы и всякие фитинги, на 77 тысяч рублей. Наталья к Моисееву: как же так? Наш сварщик говорит, там на 26 тысяч материалов. Откуда взялись трубы для горячей воды? Отродясь в клубе не было горячей воды!

Скоро все выяснилось. Сергей Моисеев параллельно творил ремонт в собственном доме. Там была и горячая вода, и все что душе угодно. Секретов на хуторах не бывает. Как он орал на начальницу клуба!

- Ты больше не будешь работать со мной! - был вердикт главы.

А Наталья пошла в бухгалтерию и разделила счет. Чем и подписала себе приговор.

Есть такая замысловатая статья в Трудовом кодексе под номером 278. Она позволяет увольнять любого сотрудника "без объяснения причин". Когда-то она принималась в помощь малому бизнесу, чтобы увольнять нерадивых без лишних экивоков. Но муниципалитеты быстро сообразили. Глава - он же работодатель. Значит, имеет право!

"Российская газета" писала о вопиющем увольнении главного редактора "Урюпинской правды" Ольги Шушлебиной по этой же статье. Причины объяснились быстро: она опубликовала фото областного чиновника выше федерального. Скандал был неимоверный. И, конечно, суд, на котором Ольгу восстановили. Но самодурство еще встречается в Урюпинском районе. А как еще назвать случай с Натальей Пономаревой?

Наталья оказалась крепким орешком. Пошла в суд. Тот ее и восстановил в должности, обязав выплатить зарплату за вынужденный простой и еще компенсацию морального вреда. Хеппи-энд? Не тут-то было!

Утром Наталью восстанавливают в должности, а в обед опять увольняют. Не верите? И так четыре раза!

- Юрист Анна Анатольевна Макеева мне и говорит: ты хоть сто раз подавай, мы все равно тебя уволим. Хорошо живешь: деньги с нас получаешь, а сама не работаешь, - делится обидой Наталья Пономарева.

А тем временем на ее место уже взяли своего человечка. С зарплатой 20 тысяч рублей. Так и жили. Одна зарплата по ведомости идет ставленнику Моисеева, вторая, по суду, Пономаревой. Правда, она еще ничего не получила. Казначейство задерживает.

- Сколько это может продолжаться? - спрашиваю адвоката Натальи Пономаревой Дениса Мартинкова.

- Не знаю. Может и до бесконечности, - отвечает он. - Один раз уже районный судья не удовлетворил требования моей подзащитной. А в областном суде нас поддержали. Увольнять работника в предпенсионном возрасте нельзя - это раз. Увольнять работника в период пандемии нельзя - это два. Правда на стороне Натальи. А они все увольняют и увольняют. Так что это может стать вечным двигателем.

Ну подумайте - шансов выиграть дело у Сергея Моисеева практически нет. И ладно, если Наталья была бы прогульщицей или пила по-черному.

Утром Наталью восстанавливают в должности, а в обед опять увольняют

- Пономареву знаю как грамотного, справедливого руководителя и творческого человека. Мы провели с ней много мероприятий, конфликтных ситуаций не было, - пожимала плечами Надежда Касумова, художественный руководитель Окладненского сельского Дома культуры.

Кстати, а куда смотрит районная прокуратура? Четыре увольнения одного и того же человека за какой-то год - не много ли?..

Я с трудом дозвонился до главы Окладненского сельского поселения Сергея Моисеева и задал ему единственный вопрос: "За что вы постоянно увольняете Наталью Пономареву?"

Отвечать он отказался.

P.S.

Только-только суд восстановил Наталью Пономареву в должности. С помощью судебных приставов она вернулась в родной клуб. Но свое место занять не смогла. Дверь кабинета была заперта. А нового-старого директора клуба с ключом найти никто не смог. Последовало увольнение. И опять Наталья пошла в суд! Заседание состоится 9 марта.