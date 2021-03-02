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02.03.2021 20:41
Рубрика: Общество

Клик для коляски

В Астрахани разработали инвалидное кресло, управляемое смартфоном
Текст: Алена Ларина ("Российская газета", Астрахань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8395)
Астраханские ученые и студенты придумали коляску для людей с ограниченными возможностями, которая может передвигаться самостоятельно в нужном человеку направлении. Траектория движения задается на обычном смартфоне, по экрану которого нужно просто провести пальцем.

- Коляска предназначена для людей, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и принципиально отличается от тех, что используются сегодня, - рассказал директор физико-математического института Астраханского госуниверситета Алексей Рыбаков.

Фото: Максим Коротченко
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Устройство может двигаться в любом направлении, например боком, что невозможно для обычных электрических инвалидных колясок. В ноу-хау использован известный механизм - всенаправленные колеса, установленные на некоторых роботах-погрузчиках. На новую инвалидную коляску установлена электронная система управления, действующая со смартфона. Также предусмотрено управление установленной на подлокотнике кресла ручкой. На созданной платформе - раме с "умными" колесами и системой управления - можно закрепить практически любое сиденье, в котором человеку будет комфортно. Теперь разработчики пытаются усовершенствовать устройство, чтобы инвалидная коляска могла перемещаться по лестнице.

Сейчас себестоимость платформы - примерно триста тысяч рублей, но ее реально можно удешевить. Если собирать ее в промышленных условиях, то затраты снизятся до ста тысяч рублей.

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