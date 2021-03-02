В этом году в Калмыкии построят инфекционный госпиталь и начинят его современным оборудованием. Это необходимо как минимум по двум причинам.

Во-первых, степная республика считается природным резервуаром таких опасных инфекций, как чума, туляремия, крымская геморрагическая лихорадка и бруцеллез. Во-вторых, из-за эпидемии ковида потребность в госпитале ощущается особенно сильно.

На строительство нового стационарного быстровозводимого одноэтажного госпиталя из федерального бюджета выделят около 1,8 миллиарда рублей. Больница на 200 коек появится в восточной части Элисты, за воинской частью, на пустыре площадью примерно 11 гектаров.

Ориентировочно строительство начнется во втором квартале и завершится еще до конца 2021 года.

Оснастить инфекционный госпиталь планируется аппаратами КТ, УЗИ и рентгеном. Здесь будет современная реанимация с кислородной подводкой, а также взрослое и детское отделения.