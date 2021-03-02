В Крыму СК проверит неудачно принятые роды и осложнения у сироты

Новости

Правящая партия Германии выступила за облегчение визового режима с Россией 22:01
Лукашенко предложил использовать белорусские базы для российских ВВС 21:57
В Британии оштрафовали женщин, красивших волосы на парковке во время локдауна 21:45
Бастрыкин поручил проверить опасные для детей ролики в соцсетях 21:37
Постпред РФ в ЕС: Санкции загоняют наши отношения с ЕС загоняют в тупик 21:33
В Москве ухудшится погода: похолодает, пойдет снег и усилится ветер 21:26
Февраль: убытки нашего кино составили 156 млн рублей 21:23
Австрия ведет переговоры с РФ о покупке и производстве "Спутник V" 21:15
Евгений Пригожин предложил полмиллиона долларов за поимку Ходорковского 21:09
В Подольске преступники принуждали бомжей-инвалидов попрошайничать 21:08
Власти Москвы предупредили родителей школьников об опасных роликах TikTok 20:59
РФС может уволить монтажера из-за видео игры рукой Мозеса 20:57
В Австрии после вакцинации препаратом Pfizer-BioNTech скончался 41 человек 20:52
Под Тверью завели дело о пожаре в интернате с двумя погибшими 20:46
Россияне чаще других пользователей сталкиваются со шпионским ПО 20:29
Бизнесмен Пригожин объяснил, почему его преследует ФБР 20:24
Новый Mitsubishi Pajero Sport для РФ представлен официально, названы цены 20:15
В Екатеринбурге командира взвода ДПС задержали с наркотиками 20:05
Назван состав женской сборной по лыжным гонкам на эстафету на ЧМ 19:50
Специалисты рассказали, как пройдет весеннее половодье в этом году 19:44
Названы причины гибели судна "Онега" в Баренцевом море 19:35
Путин назначил начальника Управления по межрегиональным и культурным связям 19:25
В Болгарии беглый авторитет "Васька Череп" создал политическую партию 19:25
Россияне склонны считать армию "школой жизни", престиж военных растет 19:21
Даниил Квят стал резервным пилотом команды "Альпин" в "Формуле-1" 19:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
02.03.2021 20:29
Рубрика: Происшествия

В Крыму СК проверит неудачно принятые роды и осложнения у сироты

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Главное следственное управления СК России по Крыму и Севастополю организовало процессуальную проверку по факту оказания некачественной медицинской помощи роженице в роддоме Джанкоя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Руководитель ГСУ Владимир Терентьев инициировал проверку после публикации в социальных сетях поста, автор которого рассказал о ненадлежащей медицинской помощи 20-летней сироте из Джанкойского района, а также ее новорожденному.

Ранее крымская общественница Валерия Петрусевич на своей странице в Facebook сообщила, что 13 февраля в роддоме Джанкоя медики приняли роды у молодой пациентки. Врачи провели кесарево сечение, при котором младенца из материнской утробы "тянули щипцами", после чего у него диагностировали отек головного мозга. Сейчас ребенок находится в реанимации Крымской республиканской детской клинической больницы, где подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

- Основная перспектива - инвалидность, - констатировала Петрусевич. Тем временем у самой матери спустя три недели после операции продолжается загноение швов и уже пять дней подряд стабильно держится температура тела более 39 градусов.

- Речь идет о здоровой 20-летней девушке без хронических заболеваний, сахарного диабета, ВИЧ или других болезней, осложняющих ситуацию, - подчеркнула Петрусевич.

Общественница уточнила, что после публикаций поста в различных группах в соцсетях молодую мать все-таки госпитализировали, хотя ранее местные врачи не видели никаких проблем с нагноением и осложнений после драматических родов.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Общество Семья и дети Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Путин дал поручения по развитию угольной отрасли. Главное
Бастрыкин поручил проверить опасные для детей ролики в соцсетях
Опубликованы проекты расписания ЕГЭ-2021 и ОГЭ-2021
Рогозин: Украденные на Байконуре детали являются собственностью Казахстана
В Совфеде отреагировали на новые санкции Евросоюза
В Роскачестве рассказали о новой схеме "развода" по телефону
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона