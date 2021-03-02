В Крыму СК проверит неудачно принятые роды и осложнения у сироты

Главное следственное управления СК России по Крыму и Севастополю организовало процессуальную проверку по факту оказания некачественной медицинской помощи роженице в роддоме Джанкоя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Руководитель ГСУ Владимир Терентьев инициировал проверку после публикации в социальных сетях поста, автор которого рассказал о ненадлежащей медицинской помощи 20-летней сироте из Джанкойского района, а также ее новорожденному.

Ранее крымская общественница Валерия Петрусевич на своей странице в Facebook сообщила, что 13 февраля в роддоме Джанкоя медики приняли роды у молодой пациентки. Врачи провели кесарево сечение, при котором младенца из материнской утробы "тянули щипцами", после чего у него диагностировали отек головного мозга. Сейчас ребенок находится в реанимации Крымской республиканской детской клинической больницы, где подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

- Основная перспектива - инвалидность, - констатировала Петрусевич. Тем временем у самой матери спустя три недели после операции продолжается загноение швов и уже пять дней подряд стабильно держится температура тела более 39 градусов.

- Речь идет о здоровой 20-летней девушке без хронических заболеваний, сахарного диабета, ВИЧ или других болезней, осложняющих ситуацию, - подчеркнула Петрусевич.

Общественница уточнила, что после публикаций поста в различных группах в соцсетях молодую мать все-таки госпитализировали, хотя ранее местные врачи не видели никаких проблем с нагноением и осложнений после драматических родов.