В Крыму вход в Форосский парк пообещали оставить свободным

Минприроды Крыма планирует отменить приказ, ограничивающий посещение парка-памятника "Форосский", и сделать его территорию открытой для всех. Информация об этом опубликована на сайте ведомства. "Вход на территорию парка будет оставаться свободным для посетителей, - сказано в сообщении.

В министерстве природы РК пояснили, что из положения о Форосском парке планируют исключить пункты, регламентирующие режим посещения и лимиты рекреационной нагрузки на территорию. Проект приказа сейчас проходит согласования.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов пообещал разобраться с проведением строительных работ в Форосском парке.

- В Форосе знаю полностью всю ситуацию, инициативная группа сейчас прорабатывает все нюансы, связанные с ведением строительных работ на территории санатория, - сказал Аксенов. - Жителей без поддержки не оставим. Надо разобраться, в чем причина конфликта или недоразумения, и найти правильное решение.

Напомним, жители Крыма выступили против застройки Форосского парка-памятника - особо охраняемой природной территории регионального значения. Минприроды Крыма своим решением увеличило площадь застройки парка и выдало разрешение на строительство детского лагеря "Ак-Барс", не усмотрев в этом никаких нарушений экологического законодательства. Одновременно ведомство ввело ограничения на посещение парка, якобы чтобы защитить экосистему от растущей антропогенной нагрузки.

После большого общественного резонанса минприроды РК сначала согласилось отменить ограничение на вход для жителей Республики Крым, а потом и для всех посетителей.