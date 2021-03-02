В Крыму водитель Peugeot погиб в ДТП с автобусом и "КамАЗом"

В городе Саки произошло крупное ДТП с участием автобуса "Эталон", легкового автомобиля Peugeot и "КамАЗа". Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Автокатастрофа произошла на 47-м километре автодороги Симферополь - Евпатория. Водитель Peugeot в районе поселка Химзавод начал поворачивать налево. В этот момент сзади в него врезался грузовик "КамАЗ", водитель которого не выбрал безопасную дистанцию. От мощного удара легковушка вылетела на встречную полосу, и там лоб в лоб столкнулась с автобусом.

Автобус и Peugeot после столкновения выехали за пределы проезжей части, задняя часть легковушки оказалась полностью смятой. А "КамАЗ" опрокинулся.

- В результате ДТП погиб водитель Peugeot и получил телесные повреждения один из трех пассажиров "Эталона", - рассказали в пресс-службе МВД.

На месте ДТП сотрудники УГИБДД выясняют причины аварии.