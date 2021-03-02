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02.03.2021 15:11

Больше не роскошь

В Симферополе увеличился спрос на гаражи
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 43(8394)
За 2020 год спрос на гаражи в стране увеличился на 12 процентов, а на машино-места - на 11 процентов, сообщили аналитики "Авито Недвижимость". В Симферополе этот показатель вырос на восемь и семь процентов соответственно. Причины оживления рынка - "гаражная амнистия" и рост продаж подержанных авто.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает упрощенный порядок регистрации прав на гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса. Необходимость принятия документа была обусловлена тем, что у владельцев гаражей возникали проблемы с их легализацией и продажей.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Изменение статуса апартаментов в Крыму скажется на их цене

"Главным импульсом повышения спроса на этот вид недвижимости стал рост продаж на вторичном рынке автомобилей - большинство россиян покупают гараж, в первую очередь, для содержания личного автотранспорта. При этом гаражи зачастую используют в качестве подсобок, мастерских, складов и даже производственных помещений для малого бизнеса. В условиях подорожания жилой недвижимости и нестабильных экономических обстоятельств многие обратили внимание на гаражи и машино-места как на выгодный способ вложения средств", - отметили аналитики "Авито Недвижимость".

В среднем по стране стоимость гаража по итогам года составила 250 000 рублей, а машино-места - 600 000 рублей. При этом предложение сократилось на шесть процентов, и на одно объявление о продаже приходилось примерно девять потенциальных покупателей.

Самые дорогие гаражи - железобетонные, их средняя стоимость составляет 310 000 рублей. Кирпичный гараж - самый востребованный у потенциальных покупателей (57 процентов в общей структуре спроса) - стоит в среднем 250 000 рублей, металлический - 80?000 рублей.

Фото: Владимир Аносов
Эксперты рассказали, как изменятся цены на недвижимость в Крыму

Самые дорогие гаражи в стране продаются в Сочи, их средняя стоимость по итогам 2020 года составила 1,8 миллиона рублей. Эксперты пояснили такую цену спецификой местного рынка недвижимости: гаражные помещения, расположенные недалеко от моря, часто переоборудуются в бюджетные апартаменты для туристов. В Симферополе покупка гаража обходилась в среднем в 350 000 рублей, и за год цены не изменились.

Рынок машино-мест можно назвать менее масштабным, однако по стоимости он все же превосходит сегмент гаражей (средний показатель по России - 600 тысяч рублей). Спрос на покупку машино-мест в стране вырос на 11 процентов. В Симферополе - на семь процентов, а количество объявлений о продаже увеличилось на три процента. Средние цены на машино-места по России в 2020-м выросли на три процента, а в крымской столице - в 2,5 раза.

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