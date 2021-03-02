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02.03.2021 11:00

Спам-рассылка

Нарушителя закона о рекламе оштрафовали на полмиллиона
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 43(8394)
Антимонопольная служба в Волгоградской области нередко выявляет прямые нарушения законодательства о рекламе. Например, зимой волгоградцы в своих почтовых ящиках нашли рекламные листовки с надписью "извещение за февраль 2021 г." и предупреждением о поверке счетчиков. Рекламодатели снабдили свою полиграфическую продукцию синими печатями "Центр метрологии ЖКХ", исходящим номером, ссылками на нормы законодательства о необходимости поверки приборов учета, подписями как на документе.

В листовке утверждается, что предписание выдал некий И.И. Правда, что уже похоже на откровенную ложь. Тут же сообщается, что срок поверки счетчика воды истек и необходимо вызвать именно специалиста Центра метрологии ЖКХ. Иначе начисления будут производиться по норме потребления.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Такой трюк не нов. Рассчитан он в основном на пенсионеров. При этом компании не используют свои настоящие названия. Распространяют листовки физлица без договоров. А указанные на псевдоплатежках номера телефонов, как правило, принадлежат тоже физлицам.

- Такая форма рекламы никак не возбраняется, но мы находим в ней недостоверную информацию. Что срок поверки истек, это неправда. Пока мы сделали запрос, кому принадлежат телефоны. Выяснили, что эти номера уже фигурировали в 2018 году на других "платежках". Они оформлены на предпринимателя из Карелии. Мы пока не можем сказать, что это мошенничество, налицо введение в заблуждение, - отметила замруководителя УФАС по Волгоградской области Ирина Никуйко.

Наиболее распространенными нарушениями закона о рекламе в прошлом году были спам-звонки и рассылка СМС без согласия абонента, некачественное информирование о финансовых услугах, просто недостоверные сообщения.

К примеру, одна сеть магазинов полюбила практику "ухода с рынка". Она запускала информацию о ликвидации торговых точек, но продолжала работать, как ни в чем не бывало. Пресечение подобной деятельности стало прецедентным. На рекламодателя наложили штраф 400 тысяч рублей.

Отличились и автоцентры. В отношении сотрудников двух из них возбудили уголовное дело о мошенничестве. А на заказчика автосалона наложили самый большой в регионе штраф за нарушения закона о рекламе - 500 тысяч рублей.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В рекламе содержалась привлекательная, но недостоверная информация о процентных ставках автокредитования и стоимости машин. Гиперссылка вела на сайт автоцентра, на котором также размещались ложные сведения о "банках-партнерах" салона. В заявлениях в адрес УФАС граждане указывали, что их привлекали выгодные финансовые условия. По словам покупателей, менеджеры автосалона проводили психологическую обработку, используя длительную бумажную волокиту и задержку при доставке нового автомобиля. А при подписании договоров купли-продажи горожанам навязывали дополнительные условия, которые оборачивались завышенной ценой автомобиля и менее выгодной кредитной ставкой.

Что касается назойливых звонков и текстовых рассылок, то количество жалоб на них выросло. Предыдущий пик был в 2014-2015 году, затем наступало затишье. И вот спам вернулся. Правда, теперь преобладают не СМС, а звонки. Распространитель рекламы обязан доказать, что у него есть согласие гражданина на прослушивание коммерческой информации. Некоторые пытаются соблюсти требование закона, спрашивая в начале разговора у абонента, согласен ли он, чтобы ему сообщили некоторые сведения. Но в суде пришли к выводу, что согласие в такой форме не является надлежащим и предварительным.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Закон "О рекламе"

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