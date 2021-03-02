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02.03.2021 19:47
Рубрика: Происшествия

В Волгограде завершено следствие по делу о хищениях у страховых компаний

Текст: Наталья Козлова
Две тысячи томов составило уникальное уголовное дело, о завершении которого объявил Следственный комитет по Волгоградской области. Там поставили точку в расследовании большого и очень сложного уголовного дела против организаторов и участников преступного сообщества мошенников.

Один лишь список уголовный статей в этом деле впечатляет - "организация преступного сообщества и участие в нем", "мошенничество, совершенное в особо крупном размере организованной группой", "мошенничество в сфере страхования, совершенное в особо крупном размере организованной группой", "легализация денежных средств, полученных преступным путем, совершенная организованной группой", "фальсификация доказательств по гражданским делам", "подделка официальных документов".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Как объяснили корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, по этому уголовному делу проходят пять человек, в том числе три бывших депутата Волгоградской городской думы. По версии следователей, именно они организовали и руководили преступным сообществом, извлекая колоссальную прибыль из криминального бизнеса.

Фигуранты дела через "подконтрольных" граждан оформляли либо выкупали у автомошенников фиктивные извещения о дорожно-транспортных происшествиях, так называемые "европротоколы", для составления которых не требуется участие сотрудников полиции. В дальнейшем, чтобы не предоставлять страховым компаниям "пострадавшие" автомобили для осмотра, самостоятельно назначали дорогостоящие экспертные исследования в аффилированных организациях, которые, к тому же, завышали стоимость ремонта транспортных средств.

Необходимый пакет документов прикладывался к исковым заявлениям, ответчиками по которым выступали страховые компании. Участия в судах принимали "специальные" юристы, которые несмотря на фиксированную заработную плату, дополнительно оценивали свои услуги в несколько десятков тысяч рублей, взыскивая эти деньги в судебном порядке все с тех же страховых компаний.

Ущерб от преступной деятельности составил порядка 84 миллионов рублей. Следователи наложили арест на дорогое имущество обвиняемых: земельные участки, нежилые помещения, производственные здания, транспортные средства и даже линию электроснабжения, стоимость которой оценена примерно в 58 миллионов рублей.

Доказательственная база по уголовному делу составила почти 2000 томов, с которыми обвиняемые и их защитники знакомились без малого три года. По мнению следствия, злоупотребляя своим законным правом и затягивая процессуальные сроки. Пришлось обращаться в суд. Суд согласился с позицией следствия, ограничив членов преступного сообщества, дав им время на ознакомление до 1 марта 2021 года. Сегодня следователи вынесли постановления о прекращении ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела.

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В ближайшее время материалы следствия с обвинительным заключением будут направлены в прокуратуру.

В Следственном комитете подчеркнули - в рамках расследования этого уголовного дела в отдельные производства были выделены и направлены в суд еще почти 550 дел, в том числе в отношении аварийных комиссаров, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по проведению фиктивных технических экспертиз, а также других активных членов преступного сообщества. Их рассмотрение завершилось вынесением обвинительных приговоров либо прекращением преследования по нереабилитирующим основаниям - в связи с примирением сторон.

Последний участник криминального спрута, соратник обвиняемых по депутатскому корпусу, продолжает знакомиться с уголовным делом. Материалы следствия в отношении него были выделены в отдельное производство в связи с тем, что больше трех лет он находился в розыске. Задержан экс-депутат был в прошлом году в Королевстве Швеция.

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