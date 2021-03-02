В 15 регионах России заработала образовательная программа для начинающих аграриев "Школа фермера". Слушателям расскажут о новшествах налогового законодательства, инструментах финансовой поддержки, современных технологиях и нюансах бухучета. Они пройдут практику на ведущих предприятиях отрасли и защитят собственный бизнес-проект.

- Мы собрали все топовые регионы, в которых развито фермерство. На наш взгляд, это опора развития сельского хозяйства. "Школа фермера" - не классическое обучение. Важно совмещать теорию с практикой, особенно в финансах. Мы будем стабильно поддерживать фермеров. Надеемся, этим движением охватить всю страну, - отметила заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Программу уже опробовали в четырех регионах. В первом потоке знания получили 114 человек. Теперь на занятия пригласили 352 предпринимателей. В некоторых областях конкурс доходил до четырех человек на место. Самому старшему участнику 72 года, но, в основном, это молодежь.

- У меня супруг из Кумылженского района, где сельское хозяйство развито лучше, чем у нас. Поэтому инициатива заняться своим делом исходила от него. От отца досталось 4,7 гектара земли. Мы получили грант на полтора миллиона рублей, купили трактор, культиватор и фрезу. Занимаемся выращиванием чеснока, моркови и суданской травы. Все проблемы решаем своими силами, - говорит фермер из Дубовского района Алена Пинская.

В Волгоградской области организаторы сделали упор на животноводов, так как в сравнении с растениеводством это направление отстает.

- Пять коров у меня уже было. Я выиграла грант в 2019 году, приобрела десять племенных нетелей. Когда объемы молока небольшие, свою продукцию перерабатываем сами: делаем сливочное масло, сметану, творог. А когда молока много, сдаем на молокозавод, - рассказала глава КФХ из Новоаннинского района Волгоградской области Марина Романович. - Хотим развиваться, но цена на молоко низкая. А на фураж - высокая, поэтому сено заготавливаем сами. В Волгоград я приехала за знаниями. Мы только начинаем работать, очень хотелось бы посмотреть на успешные хозяйства. Интересуют разные аграрные тонкости и работа с бумагами.

Взрослых "школьников" ждут четыре зачета и два экзамена. При этом аграрии обучаются на конкретных примерах. Опыт пробной "Школы" показал, что у выпускников появляется шанс встроиться в производственную цепочку крупных компаний.

- В стоимости валовой продукции АПК Волгоградской области треть - это вклад малых хозяйств. Более 700 человек получили грантовую поддержку от государства. Благодаря этому у нас оживились сельские территории, - отмечает вице-губернатор Василий Иванов. - Все первичные вопросы фермеры уже знают, теперь надо разбираться более специализированно. Регион известен как всероссийский огород, а вот животноводство было не так сильно развито. И посредством грантовой поддержки мы это меняем. За прошлый год прирост КРС стал самым большим в ЮФО. Сейчас по поголовью мы на 16-м месте в России. Это как раз работа хозяйств малых форм, поддержанных государством. И в этом отношении мы очень надеемся на "Школу фермера".