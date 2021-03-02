Почему некоторые люди тяжело переносят прививку от COVID-19

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов уверен, что прививка от коронавируса в любом случае обеспечит появление в организме антител к новой инфекции. Вот только ждать этого придется не одну неделю. Как подготовиться к вакцинации и пройти ее наиболее безболезненно, он рассказал в интервью "Российской газете".

Александр Николаевич, перед вакцинацией обычно предупреждают, что нельзя три дня пить спиртное, после прививки париться в бане - это может сказаться на иммунитете. А нужно ли заранее готовить свой организм к вакцине от коронавируса, как-никак стресс? Принимать иммуностимуляторы, глотать витамины...

Александр Харитонов: В специальной подготовке необходимости нет. Это обычная прививка, как от любых других инфекционных заболеваний. Главное, чтобы человек на момент вакцинации был здоров, у него не обострились хронические заболевания. Если есть склонность к аллергическим реакциям, то, конечно, лучше посоветоваться со своим лечащим врачом.

А к иммуностимуляторам отношусь, если сказать корректно, не совсем хорошо. Уверен - иммунитет должен поддерживаться естественным путем. Человек должен полноценно питаться, много бывать на свежем воздухе, хорошо спать, и тогда иммунная система будет работать. То же самое и с витаминами. Сейчас модно для укрепления организма принимать витамин D. Есть такая возможность - принимайте, и перед прививкой это не повредит. Но тот же витамин D есть в печени трески, витамин A - в моркови. Посмотрите на свой рацион, добавьте естественных витаминов.

Некоторые медики утверждают, что прививаться в разгар заболевания - рискованно. Можно после прививки подхватить инфекцию, тогда нагрузка на организм увеличится и будет тяжело…

Александр Харитонов: Опасность заразится, действительно, существует, ведь коронавирус передается воздушно-капельным путем, и заразиться, особенно если игнорировать меры защиты, можно в любой момент. Известен уже не один случай, когда между первой и второй прививкой человек подхватил COVID-19. Но как показала практика, эти люди перенесли заболевание без серьезных проблем. Работа иммунной системы по выработке антител начинается в организме уже через неделю после первой прививки. Следовательно, включаются и защитные механизмы.

Когда появляется полноценный иммунитет к вирусу? Сделал вторую прививку - и свободен как ветер?

Александр Харитонов: Нет, не свободен. Только через три недели после второй прививки можно быть уверенным, что выработалось необходимое для полной защиты количество антител.

Это - безусловный алгоритм или все-таки тест для подтверждения необходим?

Александр Харитонов: Тест необязателен. В любом случае на клеточном уровне у вас антитела появятся. Конечно, на сто процентов не защищает никакая вакцина. Но, повторюсь: сделавший прививку человек, даже если он заболеет, перенесет заболевание не в тяжелой форме. И самое главное - он не умрет.

По каким-то внутренним ощущениям можно определить, выработались ли антитела? Я знаю людей, которые очень тяжело переносили даже первую прививку. Молодые, бодрые - кровь с молоком, и, тем не менее, очень тяжело им далась вакцинация…

Александр Харитонов: Вот как раз молодые, сильные остро и быстрее реагируют на первую прививку: организм борется. На второй - все должно быть нормально.

А если никаких осложнений не было ни после первой, ни после второй прививки? Значит, и антител не будет?

Александр Харитонов: Это значит, что все нормально, просто реакция организма была не так заметна. У меня, к примеру, ни после первой, ни после второй - никаких побочных проявлений. Может, слабость была, которую я просто не заметил, потому что напряженно работал. Но антитела выработались.

Я знаю человека, у которого и через месяц после второй прививки не обнаружились антитела. Сказали, что он, возможно, резистентный к вакцине. Это - хорошо или плохо? И что ему делать: бежать прививаться другой вакциной?

Александр Харитонов: Не нужно торопиться и уж тем более не стоит бежать на повторную прививку другого вида. Антитела могут появиться и позже. Опять же, вопрос к качеству используемых тест-систем. В лаборатории, куда пришли на исследование, обязательно нужно сказать, что проводишь анализ после прививки и необходим количественный метод определения. В любом случае, иммунная система привившегося уже готова к встрече с коронавирусом. Она увидит и среагирует на проникновение возбудителя.

В Екатеринбурге есть лаборатории, где бесплатно тестируют горожан на антитела?

Александр Харитонов: Нет.

Многие уверены, что после прививки первые дни нужно сидеть дома, работать удаленно, чтобы не заразить коллег и близких…

Александр Харитонов: Ничего подобного. Все российские вакцины от коронавируса созданы на основе неживого вируса. Человек, которому ввели такую вакцину, не может быть заразным. Версии о заразности привитых возникли, вероятно, на примере вакцины от полиомиелита, там используется живой вирус, и в определенный период нельзя допустить нахождение вместе привитых и не привитых детей.

Нужно ли извещать руководителя на месте работы, что ты прививаешься?

Александр Харитонов: Я думаю, начальник скажет вам за это только спасибо. Хотя в правовом поле это нигде не прописано, что необходимо информировать работодателя и тем более подтверждать это документально. Исключительно добровольная процедура. Но, в конечном счете, все зависит от руководителя. Я в своем коллективе четко знаю: кто переболел, кто привился, кто собирается вакцинироваться. С сомневающимися - работаю. Но никого не будем выгонять или наказывать за отказ от вакцинации.

Много говорится о коллективном иммунитете в обществе. Утверждают: остановить распространение вируса можно, когда 70 процентов людей обзавелись антителами. А в конкретном трудовом коллективе должно быть такое же соотношение для общего иммунитета?

Александр Харитонов: На работе коллективный иммунитет - это когда все 100 процентов сотрудников имеют защитные антитела. Понятно, что коллективы разные. Одно дело, если вместе работают десять тысяч, тогда и 70 процентов хватит. Ну, а если пара десятков человек - действенна только стопроцентная защита.

Зачем рекомендуется после прививки вести на сайте Госуслуг дневник своего самочувствия?

Александр Харитонов: Для учета редких реакций, возможных осложнений, получения рекомендаций и так далее. Кроме того, если вы зарегистрированы на сайте Госуслуг, данные о проведенной вакцинации попадают в федеральный реестр и после второй прививки вам приходит сертификат со специальным кодом, который можно распечатать и представлять как подтверждающий документ. Тому, кто не пользуется сайтом, ставят отметки в обычном прививочном сертификате и заверяют печатью медучреждения.