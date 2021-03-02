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02.03.2021 09:32
Рубрика: Происшествия

На Ямале арестовали фигурантку дела о хищении из бюджета 29 млн рублей

Текст: Екатерина Призова

Следственный комитет Ямала расследует крупное хищение бюджетных средств, совершенное в 2019 году. По этому делу на прошлой неделе в Москве была задержана директор ООО по обвинению в пособничестве вывода денег из казны Надымского района.

Фото: Иван Егоров/РГ
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По данным следствия, в прошлом году замглавы вышеупомянутого муниципального образования вместе с начальником муниципального управления капремонта заставили его сотрудников подписать липовые акты приемки работ по благоустройству площади и бульвара (ранее контракт на эти работы на сумму более 29 миллионов рублей был подписан с ООО, который возглавляла задержанная в столице фигурантка).

Деньги руководитель муниципального учреждения по предварительному сговору с заместителем главы Надымского района растратил в пользу ООО. Им обоим предъявлены обвинения по статье "хищение вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере", а третью участницу этой схемы 26 февраля взяли под стражу в Москве.

Следствие полагает, что женщина намеревалась скрыться - это стало поводом задержать ее. Ей предъявлено обвинение по той же статье, по которой проходят чиновники. Городской суд Салехарда заключил ее под стражу на два месяца.

Расследование продолжается.

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