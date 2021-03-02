Впервые на Урале в Екатеринбурге опасный вирус, провоцирующий развитие определенных видов рака, выявляют на уровне молекул. Инновационные исследования проводят для всех пациентов с опухолью головы или шеи.

- Последние данные Всемирной организации здравоохранения указывают на прямую связь между присутствием в организме человека вируса папилломы и возникновения опухоли в области головы и шеи. Причем чаще всего этому типу новообразований подвержены люди молодые, работоспособные. Поэтому сейчас каждого пациента онкодиспансера с таким диагнозом мы начали проверять на наличие в клетках опухолевой ткани вируса папилломы человека, - пояснила руководитель морфологической службы медучреждения Наталья Казанцева.

Как подчеркивают специалисты, молекулярная диагностика не только выявляет вирус, но и влияет на выбор тактики лечения, повышает эффективность воздействия на опухоль, сдерживает ее распространение.

Между тем

На Ямале бесплатно сделают прививки против вируса папилломы человека девочкам 12-13 лет. Такая вакцинация - профилактическая мера, которая должна снизить риск заболевания раком шейки матки, от которого в России каждый год гибнет семь тысяч женщин. Как рассказали "РГ" в департаменте здравоохранения ЯНАО, первые 2390 доз вакцины рассчитаны на 1195 человек. Родители, опрошенные медиками, инициативу поддерживают. Прививку ставят трижды в течение года. Не исключено, что с 2021-го вакцинация от опасного вируса станет на Ямале постоянной.