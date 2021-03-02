На Урале под завалами заброшенного завода погиб 16-летний юноша

В поселке Верхняя Синячиха в результате несчастного случая погиб 16-летний парень. Как сообщают правоохранительные органы, на него обрушилась стена неэксплуатируемого здания бывшего металлургического завода.

Происшествие произошло накануне днем. "В едино-диспетчерскую службу Алапаевска об этом сообщил очевидец, - передает пресс-служба МЧС Свердловской области. - Под завалами мог находиться подросток. К месту вдвинулись работники службы спасения и специалисты МЧС. В течение часа они обнаружили подростка и извлекли его из под обломков, но, к сожалению, он погиб".

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "В ходе расследования, - уточнили в региональном Следственном комитете, - будут установлены, в том числе, и причины, которые привели к этому инциденту".

По информации областной прокуратуры, молодой человек воспитывался в неполной семье, состоял на учете в органах системы профилактики за употребление алкоголя.