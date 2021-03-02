В Тюмени показали "фривольную притчу" о поиске женского счастья

Накануне нежного весеннего праздника творческое объединение "Дурочки" (актрисы, выпускницы Тюменского института культуры, - сущие хулиганки, вот и забавляются, продвигая название) пригласило гостей в мастерскую "Будильник" поразмышлять на тему женского счастья.

Кто о чем, а девицы в возрасте от 22-х до 35-ти - про то, что "муж совершенно необходим". Про это ли писал Сергей Довлатов в повести "Иностранка"? В том числе. Режиссер Анастасия Егорова, у которой в этот раз случился первый взрослый дебют, да еще на областной грант, вывела из литературного произведения на реальную сцену нескольких персонажей, населила часовой спектакль собственными героями и очень аккуратно назвала работу "фривольной притчей".

"Иностранка" по-тюменски - это девичник с забавными историями из прошлого, шутками, невинными и не очень, даже сплетнями - уж как без них в компании лучших подруг. Они в лицах изображают, как Маруся Татарович стремилась удачно выскочить замуж в Союзе - за еврея Лазаря Цехновицера, сына генерала Диму Федорова, эстрадного певца Бронислава Разудалова, как Маруся Татарович сбежала от мамы, папы и необязательных кавалеров в Америку, на 108-ю улицу, как Маруся Татарович наконец-то полюбила, и кого - латиноса Рафаэля. Каждому - свое счастье. Мусеньке - вот такое, экзотическое. Надеюсь, зрители-мужчины что-то поняли про нас…

Все картинки как стеклышки в калейдоскопе плотно ложатся в обрамленный шифоновыми занавесями шатер невесты. Он невелик, и в нем работает каждая вещь - от циновки на полу до бумажной розы в воздушных качелях. У художницы Маши Хайбуллиной из молодежного театрального центра "Космос" только так и бывает. Кстати, постановка настолько миниатюрна в декорациях, что ее буквально в чемодане можно без проблем привозить на фестивали и конкурсы. А материал-то как удачен!

- Довлатов для меня - второй Чехов. Перечитываю примерно раз в два года и расту вместе с ними, - после премьеры переводит дух Анастасия Егорова.

Помнится, и Сергей Донатович замечал: "…Однако похожим быть хочется только на Чехова". Просто творческое волшебство.