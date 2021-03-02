В Тюмени показали "фривольную притчу" о поиске женского счастья

Новости

Первый канал выберет участника "Евровидения 2021" 8 марта 09:49
Портфель кредитов малого и среднего бизнеса вырос на четверть 09:49
Раскрыты характеристики iPhone 13 09:40
Стали известны подробности дела против экс-начальника ИК в Приангарье 09:38
Дорогу до горнолыжного курорта Шерегеш перекрыли из-за снегопада 09:36
Песков ответил на вопрос о формате работы журналистов с Путиным 09:33
На Ямале арестовали фигурантку дела о хищении из бюджета 29 млн рублей 09:32
Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев объявил о завершении карьеры 09:15
Организаторов побега Карлоса Гона доставят в Японию 08:40
"Индекс свободных денег" у россиян за месяц вырос на 82% 08:30
В Свердловской области столкнулись два электровоза 08:21
Литва выдала России организатора крупного канала незаконной миграции 08:20
Власти Москвы увеличили в девять раз финансирование техкомпаний в 2020 году 08:17
Голикова назвала срок формирования коллективного иммунитета к COVID-19 08:05
Матвиенко оценила перспективы отказа от доллара США в России 07:40
Британцы высмеяли слежку за российской подводной лодкой в Ла-Манше 07:07
Матвиенко: Иностранные IT-компании продолжают нарушать законы России 06:22
Принадлежавшая Анджелине Джоли картина Черчилля продана за рекордную сумму 05:29
SpaceX снова отложила запуск ракеты с партией спутников Starlink 05:09
Защита хабаровского экс-губернатора Ишаева обжаловала приговор 05:09
На коротких авиарейсах в России появится интернет 03:56
В Венеции из-за отливов пересохли знаменитые каналы 03:20
В США подросток погиб в результате стрельбы в школе 02:50
СМИ: Трамп привился от коронавируса в январе 02:26
В Пентагоне рассказали, что войдет в пакет военной помощи Украине 01:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
02.03.2021 08:30
Рубрика: Культура

В Тюмени показали "фривольную притчу" о поиске женского счастья

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Накануне нежного весеннего праздника творческое объединение "Дурочки" (актрисы, выпускницы Тюменского института культуры, - сущие хулиганки, вот и забавляются, продвигая название) пригласило гостей в мастерскую "Будильник" поразмышлять на тему женского счастья.
В образ Маруси Татарович, ищущей любовь, актрисы и режиссер вложили и свои переживания. Фото: Ирина Никитина/РГ В образ Маруси Татарович, ищущей любовь, актрисы и режиссер вложили и свои переживания. Фото: Ирина Никитина/РГ
В образ Маруси Татарович, ищущей любовь, актрисы и режиссер вложили и свои переживания. Фото: Ирина Никитина/РГ

Кто о чем, а девицы в возрасте от 22-х до 35-ти - про то, что "муж совершенно необходим". Про это ли писал Сергей Довлатов в повести "Иностранка"? В том числе. Режиссер Анастасия Егорова, у которой в этот раз случился первый взрослый дебют, да еще на областной грант, вывела из литературного произведения на реальную сцену нескольких персонажей, населила часовой спектакль собственными героями и очень аккуратно назвала работу "фривольной притчей".

Фото: Ольга Керелюк / Урал Опера Балет
Театр "Урал Опера Балет" представил первую балетную премьеру сезона

"Иностранка" по-тюменски - это девичник с забавными историями из прошлого, шутками, невинными и не очень, даже сплетнями - уж как без них в компании лучших подруг. Они в лицах изображают, как Маруся Татарович стремилась удачно выскочить замуж в Союзе - за еврея Лазаря Цехновицера, сына генерала Диму Федорова, эстрадного певца Бронислава Разудалова, как Маруся Татарович сбежала от мамы, папы и необязательных кавалеров в Америку, на 108-ю улицу, как Маруся Татарович наконец-то полюбила, и кого - латиноса Рафаэля. Каждому - свое счастье. Мусеньке - вот такое, экзотическое. Надеюсь, зрители-мужчины что-то поняли про нас…

Все картинки как стеклышки в калейдоскопе плотно ложатся в обрамленный шифоновыми занавесями шатер невесты. Он невелик, и в нем работает каждая вещь - от циновки на полу до бумажной розы в воздушных качелях. У художницы Маши Хайбуллиной из молодежного театрального центра "Космос" только так и бывает. Кстати, постановка настолько миниатюрна в декорациях, что ее буквально в чемодане можно без проблем привозить на фестивали и конкурсы. А материал-то как удачен!

- Довлатов для меня - второй Чехов. Перечитываю примерно раз в два года и расту вместе с ними, - после премьеры переводит дух Анастасия Егорова.

Помнится, и Сергей Донатович замечал: "…Однако похожим быть хочется только на Чехова". Просто творческое волшебство.

В регионах Культура Театр Драматический театр Культура Литература Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень Персона: Сергей Довлатов

Главное сегодня

Матвиенко оценила перспективы отказа от доллара США в России
Интервью первого замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко. Главное
Вашингтон выделит Украине 150 млн долларов на реформирование армии
РФПИ: Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Словакии
Суд приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы
120 лет назад Льва Толстого "отлучили" от Церкви
Каким фестивалям нужна сегодня господдержка и почему