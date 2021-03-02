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02.03.2021 14:53
Рубрика: Общество

Прекрасен их союз

Уральский полпред вручил тюменцам государственные награды
Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 45(8396)
- Мы совсем не публичные люди… Живем и живем, себя не идеализируем, пятилетних планов не строим. Поэтому перед награждением очень волновались - не каждый день на прием в областное правительство попадаем, - говорит Евгений Показаньев, многодетный отец, завуч по учебно-воспитательной работе тюменской школы № 70.
Евгений и Светлана Показаньевы поддерживают детей во всех начинаниях. Фото: Татьяна Андреева/РГ Евгений и Светлана Показаньевы поддерживают детей во всех начинаниях. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Евгений и Светлана Показаньевы поддерживают детей во всех начинаниях. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В конце февраля полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев вручил Евгению и его супруге Светлане медали ордена "Родительская слава". На торжественной церемонии папу и маму, которые вместе 26 лет, поддержали дети Людмила, Никита, Надежда (самая старшая Полина, аспирантка института биологии Тюменского госуниверситета, не смогла оставить учебу). Теперь у старших Показаньевых - по личной награде в бархатной коробочке. Конечно, приятно и почетно, но своих ребят уважаемая в городе пара воспитывает не ради поощрений…

- Мы поддерживаем дочек и сына во всех их интересах и начинаниях, - объясняют родители.

Фото: Алексей Павлишак / РИА Новости
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Поля увлечена орнитологией. Люда постигает медицинскую науку, играет на фортепиано. Никита учится на девятом курсе Тюменского президентского кадетского училища, ему нравится история. Надя - третьеклашка школы № 70, а еще художница, дизайнер. Все дети - спортсмены, а младшие к тому же фехтовальщики.

В этой семье бережно хранят обычные на первый взгляд, но на самом деле в основном утраченные традиции: путешествовать по России, ходить в походы, ставить домашние спектакли, смотреть советские фильмы, читать и обсуждать, да просто разговаривать друг с другом - делиться радостями и переживаниями. Евгений Васильевич, в прошлом руководитель общественной организации "Родительская инициатива", учитель технологии и ОБЖ, а также призер областного конкурса "Учитель года-2014", и Светлана Юрьевна, чья профессия - мама, помогают ребятам в их научных исследованиях на стыке разных дисциплин. В итоге рождаются проекты всем на удивление!

Такие же медали, как у Показаньевых, Владимир Якушев привез для Эдуарда и Ольги Шелягиных из села Тюнево Нижнетавдинского района, которые воспитывают пятерых детей. Секрет счастья этой семьи - способность находить компромиссы и верить друг другу.

Кстати

Кроме многодетных семей, полпред отметил сотрудников противопожарной службы Алексея Долгушина и Зайнуллу Абдразакова (медаль "За отвагу на пожаре"), Александра Дружинина и Максима Низамова (медаль "За отвагу"). Спортсмен Роман Донцов из российской сборной по дзюдо получил благодарность президента.

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