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02.03.2021 16:15
Рубрика: Происшествия

В Челябинской области поезд сбил путевого рабочего

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области организована проверка по факту гибели путевого рабочего на перегоне под Златоустом. Поезд сбил его во время проведения ремонта путей, сообщили во вторник в Уральском управлении СК на транспорте.

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- Сегодня днем на 1981 километре перегона "Сыростан-Хребет" Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирован монтер Златоустовской дистанции пути, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По предварительным данным, ЧП произошло, когда бригада работников златоустовской дистанции пути осуществляла ремонтные работы по закреплению рельс. Мужчина получил повреждения, несовместимые с жизнью.

На место происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, отметили в СК.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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