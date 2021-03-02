В Челябинской области поезд сбил путевого рабочего

В Челябинской области организована проверка по факту гибели путевого рабочего на перегоне под Златоустом. Поезд сбил его во время проведения ремонта путей, сообщили во вторник в Уральском управлении СК на транспорте.

- Сегодня днем на 1981 километре перегона "Сыростан-Хребет" Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирован монтер Златоустовской дистанции пути, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По предварительным данным, ЧП произошло, когда бригада работников златоустовской дистанции пути осуществляла ремонтные работы по закреплению рельс. Мужчина получил повреждения, несовместимые с жизнью.

На место происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, отметили в СК.