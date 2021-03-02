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02.03.2021 20:05
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге командира взвода ДПС задержали с наркотиками

В Екатеринбурге полицейскими задержан командир взвода дорожно-постовой службы за хранение наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых.

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По данным ведомства, задержание осуществляли сотрудники собственной безопасности областного МВД. Под подозрение попал командир одного из взводов ДПС города Екатеринбурга. 40-летнего капитана заподозрили в хранении наркотиков.

Полицейского задержали на улице Щорса. При осмотре был обнаружен сверток с веществом серого цвета. Экспертиза показала, что там хранился мефедрон массой 0,223 грамма.

Сейчас полицейский отстранен от служебных обязанностей. В его отношении проводится проверка, по итогам которой он будет уволен из органов внутренних дел, а также привлечен к уголовной ответственности.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Борьба с наркотиками Преступления правоохранителей

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