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02.03.2021 12:00
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге водитель потерял сознание и устроил массовое ДТП

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах аварии на улице Свердлова в Екатеринбурге.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинской области
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе управления ГИБДД Свердловской области, накануне в 21:40 водитель Mitsubishi Pajero - мужчина 1984 года рождения - выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Nexia (ее водитель 1963 года рождения был потом доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой). От удара Mitsubishi отбросило на стоящий Nissan Teana.

"Водитель Mitsubishi пояснил, что потерял сознание за рулем. Приехавшие медики констатировали падение уровня сахара в крови. После несложных манипуляций мужчина вернулся к нормальному состоянию - госпитализация ему не потребовалась", - рассказали в пресс-службе полицейского ведомства.

"Участились случаи, когда люди умирают в момент управления транспортным средством. Только с начала года уже шесть таких фактов", - рассказал замначальника управления ГИБДД Свердловской области Дмитрий Панфилов.

В целом плохое самочувствие или потеря концентрации нередко является причиной аварий. И особенно часто, когда за рулем находится водитель в возрасте.

Буквально на днях, 24 февраля, на 48 километре федеральной трассы Екатеринбург - Тюмень мужчина 1936 года рождения за рулем Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault. Пожилой водитель и его пассажирка погибли на месте, женщину, которая находилась за рулем Renault, госпитализировали с тяжелыми травмами.

Фото: Маргарита Головина/ТАСС
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18 февраля примерно на том же участке этой дороги водитель 1963 года рождения на "Богдане" не справился с управлением, машина съехала с трассы и опрокинулась. Мужчина погиб. С ним ехал 17-летний внук, уточнили в ГИБДД области.

Инспекторы напоминают: пожилым водителям нужно учитывать, что с возрастом снижается быстрота реакции (а на дороге это жизненно важно). Поэтому лучшим решением будет отказаться от управления, если самочувствие изначально вызывает опасения, либо, если признаки недомогания появились во время движения, остановиться и вызвать помощь.

Так, за 2020-м автомобилисты старше 60 лет совершили 260 аварий, в которых погибли 38 человек и пострадали 340. "Это каждое девятое ДТП, произошедшее в регионе в прошлом году", - отметили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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