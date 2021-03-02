В Свердловской области столкнулись два электровоза

Свердловская транспортная прокуратура выясняет обстоятельствах, при которых произошло столкновение двух электровозов с вагонами на станции "Звезда" в Асбесте.

На данный момент достоверных данных об инциденте немного. В надзорном ведомстве уточнили, что ЧП произошло на путях необщего пользования. Кому принадлежит железнодорожная техника, сейчас выясняется.

"Будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц по соблюдению требований федерального законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении пресс-службы транспортной прокуратуры.