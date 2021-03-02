В жилом доме в Екатеринбурге взорвался самогонный аппарат

В трехэтажном жилом доме на улице Авиаторов в Екатеринбурге прогремел взрыв. По предварительным данным, в квартире "сдетонировал" установленный в одной из квартир самогонный аппарат. Известно, что в результате ЧП пострадал мужчина.

По информации пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых, в случившемся нет криминальной составляющей.

"Изначально была версия о хлопке газа из-за нарушения правил техники безопасности при обращении с оборудованием. Позднее сотрудники полиции установили, что причиной стал взрыв самогонного аппарата, - сообщил он.

Жилой дом сильных повреждений из-за взрыва не получил, только вылетели стекла.

Госпитализация потребовалась мужчине 1970 года рождения. "Он доставлен в больницу с ожогами тела около 20 процентов", - уточнил Горелых.

На месте ЧП работают полицейские, начата проверка.