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02.03.2021 13:25
Рубрика: Общество

Результаты тестов на коронавирус можно будет узнать по QR-коду

Текст: Ирина Алпатова
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В мобильном приложении портала госуслуг можно будет узнать результаты исследований на коронавирус и подтвердить прохождение вакцинации. Такой проект постановления правительства Минцифры разместило на портале проектов правовых актов.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Организации, которые проводят тесты ПЦР и собирают анализы на антитела к коронавирусу, должны будут передавать результаты исследований в уполномоченный Референс-центр. Вместе с результатами туда будут передаваться данные о лаборатории, дате проведения анализа, а также паспортные данные и ФИО гражданина.

Роспотребнадзор будет передавать информацию из Референс-центра в личные кабинеты пользователей на портале госуслуг через систему межведомственного взаимодействия (СМЭВ).

В мобильном приложении Минцифры через QR-код можно будет получить доступ к этим данным, а также к результатам анкетирования прибывающего на территорию РФ и результатам вакцинации. Передача сведений будет возможна только с согласия гражданина, которое он оставляет в ЕСИА.

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