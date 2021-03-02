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02.03.2021 18:42
Рубрика: Общество

Материалы для протокола

Роскомнадзор пригрозил штрафом "Твиттеру"
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8395)
Роскомнадзор составит в отношении Twitter протоколы об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе ведомства. Соцсеть может быть оштрафована за неисполнение требований об удалении запрещенной информации.
Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Накануне Роскомнадзор обнародовал цифры о количестве проигнорированных социальной сетью требований об удалении неправомерного контента.

С 2017 года Twitter не удалил 2,9 тысячи таких материалов (всего ведомство направило администрации интернет-ресурса почти 29 тысяч таких требований). Среди них было 2,4 тысячи материалов о самоубийствах, 352 материала с детской порнографией, 174 материала с пропагандой наркотиков. Такие цифры сделали Twitter "антилидером" среди социальных сетей согласно исследованию, проведенному Общественной палатой России. На один противоправный материал здесь приходится 10,5 тысячи пользователей.

Twitter и Facebook возглавили антирейтинг социальных сетей

Роскомнадзор сообщил о подготовке протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований об удалении запрещенной информации. По российским законам, если после уведомления Роскомнадзора интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, она может быть оштрафована в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании. При этом за неудаление такой информации штраф может достигнуть и 8 млн рублей, а за повторный отказ от удаления - до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Окончательную сумму штрафов определит суд, куда будут переданы административные протоколы. Компания Twitter Inc осведомлена о намерениях Роскомнадзора, сообщили в ведомстве.

Общество СМИ и соцсети Правительство Минцифры Роскомнадзор

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