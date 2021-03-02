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Рубрика: Экономика

Росреестр разработал новые географические карты

Текст: Марина Трубилина
Работу над единой электронной картографической основой (ЕЭКО) продолжает Росреестр с подведомственным ему Центром геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных и "Роскартографией". Сейчас ЕЭКО создана на 24,5%, а к концу года должна быть готова на 37,3%.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
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Единая электронная картографическая основа по сути - базовая карта, которая обязательна к использованию в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) и Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. Это пространственные данные о всей территории России в виде цифровых топографических карт и цифровых ортофотопланов разных масштабов, которая не содержит сведений, составляющих государственную тайну.

ЕЭКО можно будет использовать в качестве картографической основы (подложки, базовой карты, картографического фона) в любых информационных и геоинформационных системах. С ее помощью можно будет решать различные прикладные задачи - например, отображать тематическую информацию об инфраструктуре, населении, природе, проводить мониторинг хозяйственной деятельности.

"Наша задача - создание актуальной картографической основы территории Российской Федерации. Её отсутствие существенно затрудняет развитие отечественных геоинформационных технологий. Решением станет создание ЕЭКО, на базе которой появится государственная цифровая геоплатформа. При этом бизнес получит возможность создания новых актуальных геосервисов, востребованных обществом. В результате мы получим стратегический ресурс геодезического и картографического обеспечения страны для решения задач в различных отраслях экономики", - сказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Сейчас обеспечено покрытие ЕЭКО всей территории России в виде цифровых топографических карт различных масштабов. Для южной части страны составлены топографические карты масштаба 1:200 000, для территорий с высокой плотностью населения - масштаба 1:25 000. Для ряда городов и регионов есть более подробные карты - к примеру, для Нижнего Новгорода, Перми, Республики Крым составлены цифровые топографические планы и ортофотопланы (фото местности, сделанные с воздуха и обработанные от искажений) в масштабе 1:2 000.

Параллельно ведутся работы по созданию государственной информационной системы ведения ЕЭКО (ГИС ЕЭКО) и государственной информационной системы Федеральный портал пространственных данных (ГИС ФФПД). Первая обеспечит непрерывный мониторинг актуальности сведений ЕЭКО и предоставление сведений ЕЭКО в электронном виде и в виде веб-сервисов. Вторая представит собой интернет-витрину, где будут размещаться сведения о пространственных данных, позволит оперативно заказывать интересующие материалы.

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Также Росреестр совместно с Минцифрой приступил к реализации эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР). Он объединит информационные системы 10 федеральных ведомств, "Роскосмоса" и региональных органов власти.

В 2020 году Росреестром также созданы три общегеографические карты: "Россия и сопредельные государства" масштаба 1:4 000 000, "Сибирский федеральный округ" масштаба 1:2 000 000 и "Приволжский федеральный округ" масштаба 1:1 000 00 - и обновлена цифровая общегеографическая карта "Российская Федерация" масштаба 1:2 500 000.

По заказу Росреестра в минувшем году был выполнен ряд научно-исследовательских работ. В частности, разработана технология непрерывного цифрового мониторинга деформаций земной поверхности на основе системы ГЛОНАСС для создания автоматизированной системы геодезического мониторинга. Это может быть использовано при мониторинге территории и изучении деформационных процессов в земной коре в интересах координатно-временного обеспечения страны, указывает Росреестр.

Совместно с картографическими службами стран арктического региона создается инфраструктура пространственных данных Арктики. Это позволит эффективнее решать экологические проблемы региона.

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