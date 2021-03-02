Россия и Беларусь подписали программу стратегического партнерства

Министерства обороны РФ и РБ подписали программу стратегического партнерства, рассчитанную на пять лет. Об этом заявил 2 марта глава Департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны РБ по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов, сообщает белорусское информагентство БелТА.

Такая программа подписана военными ведомствами двух стран впервые.

По словам Воинова, она позволяет "четко выстраивать перспективу и развивать наше сотрудничество".

Россия и Беларусь являются стратегическими союзниками, в том числе и в военной сфере.