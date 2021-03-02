Власть
02.03.2021 15:12
Текст: Константин Волков

Россия и Беларусь подписали программу стратегического партнерства

Министерства обороны РФ и РБ подписали программу стратегического партнерства, рассчитанную на пять лет. Об этом заявил 2 марта глава Департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны РБ по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов, сообщает белорусское информагентство БелТА.

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Такая программа подписана военными ведомствами двух стран впервые.

По словам Воинова, она позволяет "четко выстраивать перспективу и развивать наше сотрудничество".

Россия и Беларусь являются стратегическими союзниками, в том числе и в военной сфере.

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