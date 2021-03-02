Россия и Индия сделают упор на сотрудничество в газовой сфере

Россия и Индия договорились о создании Целевой рабочей группы по газу, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин на открытии Индийского энергетического центра в Москве. Новый центр будет выполнять функции проектного офиса по налаживанию взаимодействия между ключевыми индийскими энергетическими компаниями и российским бизнесом, сказал Сорокин.

Уже сейчас Индия и компания "Новатэк" обсуждают заключение долгосрочного контракта на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Арктик СПГ-2", рассказал заместитель министра нефти и природного газа Индии Тарун Капур. Первая очередь завода "Арктик СПГ-2 планируется к запуску в 2023 году.

Индия уже в этом десятилетии станет главным источником роста спроса на энергоресурсы, обогнав Китай и США. Страна стала третьей энергетической державой мира, хотя и зависит от экспорта сырья в значительно большей степени, чем конкуренты. За ее рынок борются все крупнейшие поставщики энергоресурсов, в том числе и Россия.

Примеры успешного сотрудничества между странами в энергосфере есть - проект "Сахалин 1", "Роснефть" владеет 49,13% акций основной индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy, обсуждается возможность участия индийцев в проекте "Восток Ойл". Но пока российские компании чувствуют себя на индийском рынке совсем не так уверенно, как на китайском.

Причин несколько. Россия не имеет общих границ с Индией. Нефтепроводов и газопроводов из России в Индию нет, и в ближайшее время не предвидится. Более того, страны, через территорию которых могли бы пройти их маршруты (Пакистан, Афганистан, Китай), имеют весьма сложные отношения с Дели. Именно поэтому постоянно откладывается строительство индийского участка газопровода ТАПИ (Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия) и почти окончательно похоронена идея газопровода из Ирана через Пакистан в Индию, в строительстве которого планировал принять участие "Газпром", хотя первичное согласование проекта между странами было проведено.

Поставки из России нефти, сжиженного природного газа (СПГ) и угля морем возможны и производятся, но их объемы совсем невелики из-за неудачной логистики. Здесь мы проигрываем конкурентам из Катара с СПГ, Австралии с углем, а Саудовской Аравии и ОАЭ с нефтью. Поэтому выгрызать себе долю на индийском рынке приходится скидками и долгосрочными контрактами. Например, с 2022 года экспорт СПГ должен возрасти до 2,5 млн тонн благодаря контрактам "Газпрома" с индийской компанией GAIL. Всего в 2019 году Индия импортировала 24 млн тонн СПГ, но ожидается, что в ближайшие годы объемы вырастут более 30 млн тонн. Если удастся достичь договоренностей с "Новатэк", то доля отечественного СПГ в Индии увеличится.

Кроме этого, важной особенностью Индии является то, что эта страна небогатая, даже, несмотря на бурный экономический рост. Поэтому покупать СПГ или нефть, когда их котировки бьют ценовые рекорды, Индия не будет. По данным Ministry of Power, на 31 августа 2020 г. установленная мощность электростанций Индии составила 372693 МВт (для сравнения, в России на январь 2021 года - 245313 МВт). Доля ТЭС, большая часть которых работает на угле, в энергобалансе страны составляет 62%. Не случайно еще в 2016 году Министерство энергетики Индии отказалось принимать новые заявки на строительство угольных электростанций, объяснив это тем, что с учетом уже принятых проектов, достаточно мощностей, чтобы удовлетворить спрос на электроэнергию до 2027 года. Параллельно с этим в Индии активно развивается сектор ВИЭ. В 2020 году их доля в энергобалансе составила 23%, не считая ГЭС - 12,5 и АЭС - 1,8%.

Есть и политические барьеры. Для Китая сотрудничество с Россией почти всегда было приоритетным направлением. Индия же исторически была ориентирована сначала на Британию, а потом на США. Есть даже мнение, что США целенаправленно делали огромные инвестиции в индийскую экономику, чтобы противопоставить Индию "китайскому экономическому чуду". У США, Германии и Великобритании налажены давние и очень крепкие экономические связи с Индией, недооценивать которые нельзя. Достаточно лишь сказать, что крупнейший торговый партнер Индии не соседний Китай, а США с оборотом 92 млрд долларов.