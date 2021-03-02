Россияне чаще других пользователей сталкиваются со шпионским ПО

Россия оказалась на первом месте среди стран, пользователи которых чаще всего сталкивались со "сталкерскими" (шпионскими) программами. На втором находится Бразилия, затем США, пятерку стран замыкают Индия и Мексика.

В 2020 году почти 54 тысячи пользователей по всему миру столкнулись с так называемым сталкерским ПО - программами для слежки, использование которых на устройстве без ведома владельца во многих странах является правонарушением и преследуется по закону, сообщает "Лаборатория Касперского".

В ноябре 2019 года была создана "Коалиция по борьбе со сталкерским ПО" (Coalition Against Stalkerware). В настоящее время в нее входят более 30 организаций, в числе которых производители решений в сфере информационной безопасности и НКО, помогающие жертвам насилия.