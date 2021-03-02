Россияне хотели бы посетить этой весной Стамбул, Сочи и Калининград

Россияне ответили на вопрос, в какие города они хотели бы отправиться для отдыха текущей весной. Исследование провел сервис для путешествий OneTwoTrip, а его результаты приводит RT.

Тройку самых популярных направлений составили Стамбул (27%), Сочи (14%) и Калининград (6%). Следом идут Санкт-Петербург (4,6%), Кисловодск (2,5%), Дубай (2,5%), Белград (2%) и Москва (1,7%).

Если говорить о регионе в целом, то в Крым бы отправились 5,5% опрошенных. Ялту выбрали 2,5%, Севастополь - 1%.

Среди прочих в ответах присутствовали Алтай, Казань, Фетхие, Пятигорск и Каппадокия.

Большинство россиян в качестве весеннего путешествия предпочитают выезд на природу, - так ответили 54% респондентов.

Всего в опросе приняли участие 3,2 тысячи человек.