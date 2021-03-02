Россияне склонны считать армию "школой жизни", престиж военных растет

Две трети россиян - 67 процентов - считают сегодня армию "школой жизни". 23 процента склонны думать, что служба в армии - это "потерянные годы". О престиже военных, призывниках и контрактниках и отношении к срочной службе в России рассказал последний опрос Фонда "Общественное мнение".

На вопрос: "Как вы оцениваете положение дел в российской армии?", - 43 процента россиян ответили "отличное, хорошее", 27 процентов признали его удовлетворительным, 9 процентов - плохим или очень плохим.

53 процента опрошенных считают, что престиж военного сегодня в российском обществе высок, 19 процентов говорят, что низок, а еще 13 считают его не низким и не высоким.

В последнее время престиж военного растет, по мнению 45 процентов россиян, 31 процент полагает, что он не меняется, и 10, что снижается.

Увеличивается число сторонников контрактной армии, хотя и не набирает большинства. 29 процентов опрошенных уверены, что армия должна состоять по большей части из контрактников, 28 считают, что поровну из призывников и контрактников, 18 - только из контрактников, 7 процентов - только из призывников и еще 7 - по большей части из призывников.

59 процентов россиян считают, что каждый молодой человек обязан пройти службу в армии, а 39 - полагают, что молодой человек должен иметь право самостоятельно решать, служить ему в армии или нет.