Российские лыжницы снова не смогли завоевать медали на чемпионате мира, который в эти дни проходит в немецком Оберстдорфе. В гонке на 10 км с раздельным стартом лучший результат из наших показала Татьяна Сорина, ставшая пятой. А абсолютным триумфатором стала норвежка Тереза Йохауг, опередившая ближайшую преследовательницу, шведку Фриду Карлссон больше чем на минуту.

В первой половине чемпионата мира медали сборной России приносила только мужская команда. Причем обе награды - "золото" в скиатлоне и "бронза" в командном спринте были завоеваны при непосредственном участии Александра Большунова. А вот у девушек своего Большунова не нашлось. Но трудно женской команде предъявлять какие-то претензии. Наши лидеры, Татьяна Сорина и Наталья Непряева, перед ЧМ-2021 едва успели восстановиться от травм. Большие надежды возлагались на Юлию Ступак, но лыжница с тренером Маркусом Крамером, видимо, немного просчитались с подготовкой, о чем сказала даже президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, и это отразилось на результатах. Впрочем, в командном спринте Ступак выглядела уже неплохо, и в "разделке" мы были вправе ждать от нее прорыва. К сожалению, эти надежды не оправдались. За медали из россиянок реальную борьбу вела только Сорина, которая на последней отсечке перед финишем уступала шведке Эббе Андерссон, взявшей "бронзу", всего семь секунд. Но на решающий рывок сил у россиянки не хватило.

Ну а сегодня пройдет гонка с раздельным стартом на 15 км у мужчин. За сборную России в ней побегут Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Иван Якимушкин и еще один гонщик, который был не определен на момент написания этих строк. В квартет должен был попасть и Денис Спицов, но, увы. На тренировке Денис упал и сломал руку. Таким образом, чемпионат мира закончился для нашего лыжника, даже не начавшись, ведь "разделка" должна была стать для Спицова первой гонкой в Оберстдорфе. Это уже вторая потеря мужской сборной на ЧМ-2021. Ранее выбыл Сергей Устюгов, получивший травму на контрольном прогоне накануне чемпионата мира.