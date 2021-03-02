Почти на 9% увеличился объем отечественного фармрынка в денежном выражении по итогам 2020-го, превысив 2 трлн рублей, и это рекордный показатель за последние пять лет, следует из анализа DSM Group. При этом больше всего в пандемию выросли продажи в коммерческом сегменте, оборот которого оценивался в 1,13 трлн руб.

В натуральном выражении объем фармрынка упал на 11%. В гражданский оборот было введено 6,5 млрд упаковок лекарств, рассказал "РГ" руководитель Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи минздрава Виталий Омельяновский. Это связано в том числе с дефицитом лекарств на фоне пандемии во всем мире. Зато в России выросла доля препаратов отечественного производства (+10%), сегодня они занимают более 70% объема фармрынка в натуральном выражении и около 43% в денежном. Пандемия стала катализатором развития фармрынка, считает декан юридического факультета Финансового университета при правительстве Гульнара Ручкина.

С апреля по декабрь 2020 года, объем российского рынка телемедицины увеличился на 35 млн долл., в то время как за 2017-2018 гг. он вырос всего на 20 млн долл., по данным компании VEB Ventures. В 2020 году количество обращений россиян за удаленными консультациями врачей выросло аж в 64 раза, сообщает "Ингосстрах".