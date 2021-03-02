Российский голкипер клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский признан первой звездой минувшей игровой недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Василевский продемонстрировал за отчетный отрезок выдающуюся эффективность. "Тампа" с ним в воротах выиграла три матча из трех, причем дважды всухую, а россиянин отразил 79 бросков из 81.

"Честно говоря, создается ощущение, что он все время держит ворота на замке. Настолько потрясающе он играет. Мы просто стараемся упростить ему задачу, насколько можем. Не просто так он лучший вратарь в мире, он постоянно демонстрирует этот уровень", - прокомментировал игру одноклубника капитан "Тампы" Стивен Стэмкос.

Добавим, что второй звездой недели стал форвард "Чикаго" Патрик Кейн, а третьей - нападающий "Миннесоты" Матс Цуккарелло.