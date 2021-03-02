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02.03.2021 20:00
Рубрика: Спорт

Василевский все тащит

Нашего вратаря признали первой звездой недели в НХЛ
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8395)
Российский голкипер клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский признан первой звездой минувшей игровой недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Василевский продемонстрировал за отчетный отрезок выдающуюся эффективность. "Тампа" с ним в воротах выиграла три матча из трех, причем дважды всухую, а россиянин отразил 79 бросков из 81.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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"Честно говоря, создается ощущение, что он все время держит ворота на замке. Настолько потрясающе он играет. Мы просто стараемся упростить ему задачу, насколько можем. Не просто так он лучший вратарь в мире, он постоянно демонстрирует этот уровень", - прокомментировал игру одноклубника капитан "Тампы" Стивен Стэмкос.

Добавим, что второй звездой недели стал форвард "Чикаго" Патрик Кейн, а третьей - нападающий "Миннесоты" Матс Цуккарелло.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ

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