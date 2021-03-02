Саркози намерен обратиться в ЕСПЧ в связи с вынесенным ему приговором

Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что не исключает своего обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с вынесенным ему 1 марта приговором.

По словам Саркози, которого цитирует французское издание Figaro, он обжаловал вердикт суда. "Возможно, понадобится, чтобы эта борьба закончилась в ЕСПЧ. Для меня будет болезненно, если осудят мою собственную страну, но я готов к этому, потому что это будет ценой демократии", - заявил политик.

Суд Парижа осудил бывшего лидера Франции к трем годам тюремного заключения (два года из них - условно). Саркози был признан виновным в коррупции и торговле влиянием в рамках так называемого "дела о прослушке", которое начали рассматривать в 2014 году.

Помимо Саркози виновными по этому делу также признаны его адвокат Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.