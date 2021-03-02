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Текст:   Игорь Зубков 
14:23 02.03.2021

Сбербанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотеки

Сбербанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотечных кредитов других банков с 9,5 млн до 30 млн рублей. Об этом говорится в сообщении банка.

Фото: iStock
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Максимальная сумма рефинансирования ипотеки на уровне 30 млн руб. установлена и в ряде других банков, например, в ВТБ.

В Сбербанке этот лимит будет действовать при объединении с ипотекой потребкредитов и задолженности по кредитной карте другого банка (до 1,5 млн рублей), а также получении до одного миллиона рублей на любые цели. Лимит конкретно на рефинансирование ипотеки - 27,5 млн рублей.

По данным НБКИ, в январе средний размер ипотечных кредитов достиг 2,82 млн руб., максимальным он был в Москве (5,72 млн руб.).