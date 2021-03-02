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02.03.2021 10:45
Рубрика: Экономика

Сбербанк зафиксировал рекордный рост расходов россиян в феврале

Текст: Ольга Игнатова

Россияне вновь начали тратить деньги. В феврале нынешнего года по сравнению с февралем прошлого расходы граждан выросли на 2,6%. Об этом говорится в анализе потребительских расходов SberIndex, на которое ссылается РБК.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Названы основные статьи расходов россиян на содержание автомобиля

Так, на непродовольственные товары расходы выросли на 4,6%, на услуги - на 8,2%. На 43,8% больше стали тратить россияне на покупку компьютеров ,на 37,1 % выросли траты на телекомоборудование и услуги, на 33,3 % - на бытовую технику и электронику.

Траты на продукты в феврале по сравнению с прошлым годом выросли на 5,4%. Зато упали расходы на авиабилеты (-71,3%), дорожные пошлины (-30,1%) и локальный транспорт (-25%). Это и закономерно ,учитывая, что большинство направлений все ещё недоступны из-за пандемии коронавируса. Также сократились траты на кафе и рестораны (на 21,6%) и на книги и музыку (на 16,1%.

Ранее исследовательский холдинг "Ромир" сообщил ,что у россиян после новогодних праздников стало на 82% больше свободных денег.

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