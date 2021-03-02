Российские фигуристки уже давно не оставляют никого равнодушным. Но страсти особенно накаляются, когда речь идет о жесткой борьбе таких хрупких, прекрасных девушек за попадание в сборную на главные международные старты.

В этом году - это чемпионат мира, который пройдет 22 - 28 марта в Стокгольме. Прошлогодний турнир отменили из-за пандемии коронавируса. В 2021-м конкуренция меньше не стала. Рассказываем, кому же достались три путевки.

1. Анна Щербакова

В декабре 2020 года Анна Щербакова в третий раз стала чемпионкой России, тем самым гарантировав себе поездку в Швецию. На турнире Аня выступала после перенесенного коронавируса и пневмонии. После прокатов она подолгу не могла отдышаться. Но на льду показывала такое одухотворенное и технически совершенное катание, что заставила прослезиться своего тренера Этери Тутберидзе.

- Преодоление - слово, объединяющее все, что происходило и с физическим состоянием, и с моральным, - сказала тогда Этери Георгиевна. - Аня совершила геройский поступок.

Награды: "серебро" финала Гран-при и чемпионата Европы сезона 2019/20.

Элементы ультра-си: четверные прыжки лутц и флип.

2. Александра Трусова

Ставку также сделали на "Королеву четверных" Александру Трусову. Заявление тренера Евгения Плющенко о том, что его ученица в обход заключительного этапа отбора в финале Кубка России будет готовиться к чемпионату мира, наделало много шума. Посмотрим, чем ответит Саша в Стокгольме. А пока напомним, что на чемпионате России Трусова заняла третье место, но, наконец, откатала произвольную программу без падений, потому что ограничилась только двумя четверными прыжками. На командном Кубке Первого канала был чистый квад-тулуп, падение с лутца и касание рукой льда на каскаде с лутцем. Но все это время фигуристка выступала с травмой ноги. Из-за этого ей даже пришлось отказаться от разучивания четверного риттбергера, которого ей не хватало до полного комплекта "квадов".

Награды: "бронза" финала Гран-при и чемпионата Европы сезона 2019/20.

Элементы ультра-си: четверные тулуп, лутц, флип и сальхов.

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3. Елизавета Туктамышева

За единственное оставшееся место в сборной в финале Кубка страны чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева боролась с чемпионкой Европы-2020 Аленой Косторной.

Правда, интрига этого противостояния растаяла после первого выхода на лед Косторной. Переход из группы Тутберидзе в академию Плющенко, перенесенный коронавирус с серьезными последствиями, смена программ - все это так и не позволило Алене набрать форму.

Туктамышева, напротив, выглядела очень уверенно. Лиза давно не выступала на чемпионатах мира. Поэтому заявила, что в Стокгольме будет кайфовать от возможности показать свои программы. Не зря титул "Императрица" закрепился за ней навсегда.

Знаменитый тренер Алексей Мишин оценил поездку 24-летней Туктамышевой на ЧМ в компании 16-летних Щербаковой и Трусовой не только как ее личный успех. "Лиза является "Статуей Свободы" для девушек за 20, - цитируют Мишина информагентства. - Она держит факел, который освещает путь в фигурное катание".

Награды: "золото" чемпионатов Европы и мира сезона 2014/15, "бронза" финала Гран-при 2018 года.

Элементы ультра-си: аксель в 3,5 оборота.

Состав сборной России на чемпионат мира в Стокгольме

Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.

Спортивные пары: Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Евгения Тарасова - Владимир Морозов.

Танцы на льду: Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро, Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Александра Степанова - Иван Букин.